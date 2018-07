A los 20 minutos de partido, el jugador de Cristóbal Colón burló la marca de Hugo Paniagua con un toque sutil y, sin que el balón toque el suelo, impactó el balón con fuerza para convertir un sublime gol. Fue uno de los mejores goles que se podrá ver este año en el fútbol paraguayo y hasta podría competir por el Premio Puskás de la FIFA (quizás no entre en la próxima gala de The Best pero sí en la siguiente).