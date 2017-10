"Este es un momento muy difícil. Y aquí se ven los fuertes. Chile es un equipo de 'guerreros', me siento orgulloso de pertenecer a este grupo. Y no lo voy a abandonar. Vamos juntos hasta el final. Cada vez que me llamen, estaré a disposición de mi Selección. Nuestra Selección. Toda derrota tiene revancha. Esto va a tardar un poco. Pero va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Por eso estoy seguro de que todos juntos vamos a volver más fuertes que nunca. No nos den por muertos jamás, somos 'Guerreros Chilenos'. Arriba Chile, nos vemos en la próxima batalla", subrayó.