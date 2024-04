Chinchilla, el símbolo de la nueva era musical impulsada por las redes sociales

Inspirada en su infancia en el teatro y una sólida educación artística, Chinchilla plasma en su música un universo visual y sonoro propio que la distingue en el panorama pop

Chinchilla, el alias pop de la artista británica Daisy Bertenshaw, ha irrumpido en el panorama musical global no solo con su voz distintiva y un estilo que desafía géneros, sino también como una muestra del poder de las redes sociales para catapultar una carrera hacia nuevas dimensiones. Desde sus raíces creativas en Londres, bajo la sombra inspiradora de una familia de actores, hasta convertirse en la primera solista femenina del Reino Unido en liderar la lista de Artistas Emergentes de Billboard, la travesía de Chinchilla habla tanto de su determinación como de su talento.

En la trayectoria de Chinchilla, las redes han jugado un papel fundamental porque transformaron de manera radical su alcance e influencia en la industria musical. Su sencillo “Little Girl Gone” se viralizó en TikTok y marcó un antes y después en su carrera. La artista se sorprendió, según dijo al sitio Why Now: “El año anterior había dicho que iba a ser independiente y había planificado todo. No se me ocurrió que el primer sencillo volaría tan alto y, básicamente, daría un vuelco a mi vida.”

De hecho, estaba acostumbrada a otro ritmo, influida por sus experiencias tempranas en el teatro y las bandas escolares. Siempre pensó en trabajar sin apoyo de una productora grande, rodeada “exclusivamente de personas obsesionadas con mi proyecto tanto como yo con ellas”, dijo a Wonderland Magazine.

Nacida en una familia artística, en la que luego su madre se reinventaría como empresaria, Chinchilla heredó ambas visiones. “Mis padres han sido bastante inspiradores para mí”, reveló en una charla con el sitio The Line of Best Fit. “Mi madre es una verdadera jefa. Ambos son realmente creativos y he tenido mucha suerte de ver el trabajo creativo como una posibilidad”. Desde temprana edad, el teatro jugó un papel crucial en su desarrollo creativo. Ser parte del entorno teatral le encantaba. Aquellas tardes navegando entre bambalinas y maravillándose ante los decorados y accesorios, sembraron las semillas de lo que ella busca recrear a través de su música: un mundo propio, una identidad distinta influida pero no limitada por su realidad.

Chinchilla, aclamada en las listas de Billboard gracias a un sencillo viral en TikTok.

Para sumar a ese mundo bohemio, Chinchilla buscó una formación académica. Se inscribió en un curso de creación artística en Metropolis Studios, dirigido por la universidad de música ACM. Durante su tiempo allí eligió la música entre todas las disciplinas, porque considera que las contiene, y hasta va más allá: “Tienes como 50 trabajos diferentes: estás haciendo moda, diseño gráfico, cine y contabilidad”, agregó. En la escuela había formado una banda con amigos y había salido a tocar por varios rincones de Londres. En Metrópolis encontró su verdadera aspiración: una carrera solista.

Su talento no pasó inadvertido y pronto fue descubierta, una oportunidad que marcó el inicio oficial de su carrera con el lanzamiento de “Elements”, su sencillo debut. Al reflexionar sobre esos momentos, los describió como una “transición sin fisuras” entre todas sus experiencias previas acumuladas. Lo que siguió, en cambio, fue distinto.

En TikTok, sin transición alguna, Chinchilla encontró un catalizador para su éxito mundial. “Una locura. Así que ahora estoy tratando de manejar todas las cosas que ya tenía en marcha, que ya eran muchas, y luego hacer nuevo material”, compartió con Why Now. El lanzamiento de “Little Girl Gone” acumuló más de 200 millones de combinadas reproducciones y visualizaciones. “Fueron meses terribles, con algunos puntos realmente bajos”, comentó a Wonderland. Sufrió “un montón de mierda de la industria de la música”, según sus palabras, hasta que tomó la decisión consciente de proceder bajo su propia impronta. Creó Chinchilla Music Ltd., afiliada a Universal como alianza estratégica para potenciar su alcance.

La habilidad de Chinchilla para manejar múltiples facetas de la producción musical la distingue en la industria.

La filosofía de empoderamiento y autoconfianza se refleja profundamente en las acciones y las palabras de Chinchilla. Optar por su control creativo fue, más que una elección, una declaración de principios: un enfoque que le ha permitido definir su sonido en sus propios términos y forjar una conexión más genuina con aquellos que se sienten inspirados por su música. “Tengo que tener el control de todo lo que publico, desde la música hasta los visuales”, expresó su necesidad de asegurar que su arte permaneciera auténtico y fiel a su voz.

Tuvo otros éxitos, como “Cut You Off”, que suena a himno de empoderamiento: “Es una canción de ‘vete al diablo’ y un grito de liberación”, dijo a Rolling Stone. El impacto de esta canción trascendió el espectro musical para convertirse en un refugio para quienes han enfrentado relaciones tóxicas o abusivas. La decisión de Chinchilla de mantener un velo de ambigüedad sobre su inspiración sólo amplificó su impacto, al permitirle a cada oyente encontrar su propio significado en la letra.

La filosofía de empoderamiento de Chinchilla se refleja tanto en su música como en su vida.

La colaboración y relación con otros artistas han sido, además, cruciales en el viaje de Chinchilla. Nicki Minaj, aunque de manera indirecta, jugó un papel en la conformación de su identidad artística al inspirar su nombre: la palabra chinchilla aparece en su canción “Letcha Go”. Y su amistad y colaboración con Ren, otro artista independiente, es un ejemplo de la importancia que las comunidades de apoyo tienen para los músicos. “Nos conocemos hace años y somos muy cercanos. Nuestra relación es buena y sus fans son increíbles, hacen cualquier cosa por él, realmente lo apoyan. Y creo que siento eso con mi base de fans también. Son muy apasionados”.

En la vanguardia de la música pop, la creatividad desbordante de Chinchilla también se manifiesta en el meticuloso cuidado de su estética visual. Desde el vestuario hasta los conceptos de sus videos musicales, planea todo meticulosamente para reflejar su identidad artística única. “Me hago muchos de mis propios sombreros, por ejemplo, y personalizo gran parte de mi atuendo”, contó a Why Now. Toda su carrera, dice, se inspira en la filosofía DIY (Do It Yourself, Hágalo usted mismo). Además de consolidar su marca personal, cree que eso también le permite construir una mejor conexión con el público.