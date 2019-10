Sin embargo, el autor también fue noticia por el retraso que hubo en 2015 para el pago de los 100.000 dólares que incluía el reconocimiento. “Cuando estuve en Caracas, los amigos de la Fundación Celarg me dijeron que iba a tardarse un poco el pago. Me hablaron de una espera de dos o tres meses. Al cabo de medio año hubo un cambio en el ministerio de Cultura, y Freddy Ñáñez, al enterarse de esta demora, me contactó. Me ofreció excusas en nombre propio, del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano y se procedió a pagarme el premio. En algún momento, hubo algo de bulla porque un periodista venezolano pegó el grito en el cielo por esa situación. Recuerdo que le dije, en el encuentro casual que tuvimos en Barranquilla, que el pago de un premio literario, así fuera el más prestigioso, no era más importante que una crisis política y económica de un país, y que, en definitiva, mi paciencia podía esperar”.