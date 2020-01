No hay mejor manera de describir a una persona que a través de su biblioteca, teoría que en un viaje se adapta al libro elegido para que te acompañe durante las horas de viaje. Los protagonistas de Antes del amanecer se presentan entre ellos (y ante nosotros) a través de las portadas de los libros que leen. Celine aferrada a Madame Edwarda. Le mort/Histoire de l’oeil, de Bataille (1928); Jesse, entregado a la autobiografía del sufrido actor alemán Klaus Kinski: All I need is Love (1988). “Lástima que no te conocí antes. Me gusta hablar contigo”, le dice Jesse a Celine cuando se va acercando la estación de Viena, su lugar de destino. Se despide pero no tarda en regresar al asiento compartido con Celine cargando en una mano su abrigo. “Tengo una idea loca pero si no te lo pregunto será una obsesión. Quiero seguir conversando, no sé cuál será tu situación pero siento que tenemos una conexión”, le confiesa, y así le propone pasear juntos por la ciudad un 16 de junio, hasta la mañana siguiente. “Considéralo como un viaje por el tiempo del futuro hacia ahora para saber lo que te perderás”. Será por el peinado hacia atrás, por cómo le brillan los pelos rojos de su barba cuando le da el sol, por la valentía de seguir un pálpito o por su mala pronunciación del francés que Celine acepta detener su trayecto, buscar su equipaje y acompañar a este extraño de ojos claros sin ni siquiera saber su nombre.