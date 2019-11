No es necesario explicitar el desarrollo político de una obra si es que el centro político se produce como efecto en el espectador, no como un “mensaje”. La muestra Surge, del artista Anish Kapoor –nacido en la India en 1954 y que vive en Gran Bretaña desde 1970– así lo plantea desde su nombre mismo: “surge” en inglés refiere a una oleada marina y en español indica el emerger, a la vez que es la raíz del sintagma “insurgente”. Bien: de este modo cada visitante del museo Proa, en La Boca, podrá no sólo apreciar al objeto expuesto, sino reflexionar sobre sus sentidos. Que, en Kapoor, tienen una profunda relación con la humanidad, su entorno social y una dramática de la existencia.