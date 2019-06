Hace rato que el tango no conoce fronteras y es amado en países de culturas tan disímiles como Japón o Rusia. Pero lo de Medellín con la música ciudadana se parece más al "Berretín" que escribió Juan Carlos Mesa en el que decía que "no es amor, de ese amor tan carnal, ni es pecado mortal, es locura, es sentir. Un capricho apasionado o un castigo que me han dado o es nomás un obstinado berretín".