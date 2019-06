"Siento que soy básicamente el mismo en todos los proyectos –dice–, pero, como me gustan otras formas de música, puedo moldear mi estilo personal de tocar jazz para adaptarlos. A decir verdad, solo hago pequeñas modificaciones para tocar los diferentes estilos". Una forma de comprobarlo es recurrir, por caso, a las grabaciones que existen del Phil Lesh and Friends –la banda del ex bajista de Grateful Dead, con miembros de Phish, Black Crowes y la Allmand Brothers Band–, a Scorched (2004) –una obra del compositor inglés de música clásica Mark-Anthony Turnage–, a Trio Beyond (2006) –la recreación del grupo Tony Williams Lifetime, con Larry Goldings y DeJohnette– a Hudson (2017), el álbum que grabó con John Medeski, Larry Grenadier y Jack DeJohnette, recreando la música de Bob Dylan, Joni Mitchell, Jimi Hendrix y el grupo The Band.