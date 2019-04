-Sí, creé un perfil con la anuencia de mi esposa, pero cuando se generaba el Match la gente se enojaba conmigo porque les explicaba que me interesaba que me contaran sus historias, no quería ligar con ellos. Algunas amigas, con gran generosidad, me contaron historias, y hasta me pasaron sus propias capturas de pantalla. Me hicieron partícipe de su intimidad y me alimentaron de material durante un año, lo que fue interesante ya que no estaba mediado por mi propio atractivo o la falta de éste. En sustancia, vivieron situaciones bastante complejas, que no les gustaban del todo.