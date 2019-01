(Post scriptum. Pero no sólo fue Henri Charrière el protagonista de la doliente historia, la obsesión de libertad y la alocada fuga por mar navegando aferrado a bolsas llenas de cocos. En 1894, el militar de Ejército Alfred Dreyfus –1859-1935–, hijo de una familia de religión judía de sólida fortuna (fábrica de textiles), fue sucesivamente oficial de artillería, capitán, y miembro del Estado Mayor de su arma, hasta que una canallesca acusación de espionaje lo arrojó a la Isla del Diablo condenado por alta traición a la patria. El contexto del caso fue la ola de nacionalismo y antijudaísmo. En realidad, como fue ampliamente probado, el autor del espionaje a favor de Alemania fue el despreciable comandante Ferdinand Walsin Esterhazy, de irregular vida privada, que vendió secretos al enemigo para pagar deudas de juego y no dudó en acusar a Dreyfus. El caso fue un escándalo que dividió al país entre dreyfusistas y antidreyfusistas. Condenado a la Isla del Diablo durante una farsa de juicio –el defensor de Dreyfus, coronel Georges Picquart, convencido de la inocencia de su cliente… ¡fue destinado a Argelia! Ya Dreyfus en la espantosa prisión de la Guayana, un artículo del consagrado escritor Emile Zola agitó el avispero. Su J´Accuse…!, carta al presidente de la República Félix Faure publicada en la primera plana del diario L´Aurore en defensa de Dreyfus, desató una ola de nuevas publicaciones a favor y en contra, y violentas marchas populares de protesta entre las dos facciones. Mathieu Dreyfus, su hermano, agotó su energía y su fortuna hasta lograr el indulto del capitán… pero no el baldón de culpable. El calvario duró doce años. Dreyfus, debilitado por las fiebres, estuvo más de una vez al borde de la muerte. Por fin, en 1906, fue rehabilitado. Libre ya, recibió la condecoración de Caballero de la Legión de Honor, y más tarde de la Oficial de la Legión de Honor. Combatió en las batallas de Verdún y del Aisne, primera gran guerra. Murió en París el 12 de julio de 1935, a sus 75 años. Su caso fue un emblema del antijudaísmo. Hoy, las tres islas de La Salvación, Royale, Saint-Joseph y del Diablo (la peor de la Guayana Francesa), son un centro espacial. Desde allí, la Agencia Espacial Europea lanza sus cohetes Ariane. Y cada año, miles de turistas recorren ese calvario preguntándose cómo fue posible que alguien sobreviviera, y que algunos escaparan eludiendo los balazos de los guardias y los dientes de los tiburones).