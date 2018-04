– Fue así: me fui a Italia un mes, para aclarar las ideas. Me habían recomendado una maestra: yo ya estaba estudiando en Julliard, esto cayó en verano. Ni bien me escuchó cantar una escalita, ella dijo: "no, no, no, usted es soprano. Para cantar Mimì" (de La Bohème, de Puccini). Ya ahí yo dije: "Ahhhh, yo no sé qué va a ser de mí". Me enteré de otra maestra, una señora mayor, muy sabia, que era también agente, pero que era una muy buena maestra de canto en Milán, y fui a ella, le conté todo lo que pasó. Y ella me dijo: "Usted lo que tiene es emocional. A veces suceden estas cosas en la vida. Entonces usted tiene que ser muy paciente; tiene que trabajar y tiene que volver a largar su voz. Vamos a trabajar". Las clases con ella fueron muy buenas. Yo ya había hecho bastantes roles, y empecé un poquito a encontrar la luz. Después volví a Nueva York y audicioné para un maestro, recomendado por un compañero mío. Y este maestro me dijo: "tienes una voz preciosa, claro que eres mezzo. Vamos a trabajar. Hay que sacar esa voz". Él era muy positivo, y me dio mucha confianza. Y en poco tiempo, todo cambió. Yo tengo una tesitura amplia. Muchas veces se piensa que una mezzo que tenga agudos potentes y fáciles es una soprano encubierta. No señor, una mezzo tiene que tener agudos, porque el repertorio los exige. Yo tuve que trabajarlos, no es que los tuviera de natura.