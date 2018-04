—¡Es una gran responsabilidad! Escribir es un ejercicio muy azaroso, uno nunca sabe lo que va a gustar y lo que no. Por otro lado, uno no puede escribir pensando en lo que le va a gustar al lector. Es como el futbolista que, en vez de jugar libre y arriesgar corre siempre detrás de la pelota y no se separa de ella. Lo más probable es que no meta nunca gol. Como yo soy de esos escritores que no tienen ni la más remota idea de lo que va a pasar en sus libros, al final soy la primera y la más sorprendida de mis lectores. Escribir tiene algo mágico y, una vez que uno empieza, la historia empieza a trenzarse sola. Pero hay que dejar que se trence, no obligarla a ir por aquí o por allí. Eso no funciona.