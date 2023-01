Dos destinos colombianos entre los 52 lugares recomendados para viajar en 2023

Imagen de archivo de una vista aérea del sector de El Poblado, en la ciudad de Medellín (Antioquia). Colprensa

Colombia volvió a ser destacada como uno de los países que no puede dejar de visitar en este 2023. La prestigiosa guía ‘52 Places to Go’ del diario The New York Times incluyó este año dos destinos nacionales a que los viajeros no pueden dejar de ir.

La guía, en la que se les recomienda cada año a los viajeros los destinos que no se pueden perder, en esta edición incluyó dos destinos colombianos: El Poblado, en Medellín, y La Guajira, en el Caribe colombiano.

Sus llamativos lugares y su activa vida nocturna llevaron a que El Poblado se ubicará en el puesto número 37 de los lugares los que deben viajar nacionales y extranjeros en el 2023.

“La cuadrícula de casas de dos o tres pisos ha florecido con tiendas y restaurantes, intercalados con hoteles boutique que se elevan por encima de las copas de los árboles. Cerca, las cascadas que brotan y los guacamayos de colores del arcoíris se suman al ambiente tropical exuberante”, señaló el listado del The New York Times.

A renglón seguido, la publicación destacó la vida nocturna de El Poblado, con sus DJ en los tejados y sus fiestas en las calles. Y es que hay que recordar que, una de las más grandes ofertas de esa comuna paisa son sus bares, restaurantes y discotecas.

En el puesto número 46 del listado se incluyó a la árida península de La Guajira, departamento ubicado en el Caribe colombiano.

El periodista Nicholas Gill destacó entre los atractivos de la región, ser el hogar del pueblo indígena wayuú cuyas costumbres resaltan por su cocina y sus artesanías tradicionales, como lo son las hamacas, cuya elaboración tarda meses en completarse.

“Los operadores turísticos visitan a los tejedores wayúu conocidos por sus chinchorros, las coloridas hamacas que tardan meses en fabricarse, y sus cocinas rústicas, donde cocineras como Zaida Cotes exhiben una cocina tradicional a base de pescado salado, carne de chivo y maíz morado”, reseñó The New York Times.

Además de sus pacíficas playas y su potencial turístico, la publicación estadounidense también resaltó de La Guajira que “es el hogar del pueblo indígena wayúu, quienes han expresado su preocupación de que los gigantescos proyectos de desarrollo puedan alterar irreparablemente sus tierras ancestrales”.

En esta edición de la guía ‘52 Places to Go in 2023’ los cinco destinos recomendados para viajar que lideraron el listado, fueron: Londres (Inglaterra); Marioka (Japón); Parque Tribal Monument Valley Navajo (Estados Unidos); Cañada de Kilmartin (Escocia), y Auckland (Nueva Zelanda).

Cartagena entre las 25 ciudades más lindas del mundo

Cartagena de Indias se ubivó entre las 25 ciudades más lindas del mundo, según un ranking internacional. Pixabay

Pero El Poblado y La Guajira no han sido los únicos destinos destacados de Colombia a nivel internacional. La revista Travel and Leisure incluyó en su más reciente listado de las 25 ciudades más lindas del mundo a Cartagena.

De acuerdo con la publicación estadounidense, las majestuosas playas y la colorida arquitectura colonial de la capital del departamento de Bolívar fueron algunas de las características por las que Cartagena se posicionó como la novena metrópoli más bella a nivel mundial.

“Cartagena atrae a los visitantes con su combinación ganadora de playas e islas caribeñas, cinco siglos de historia y un casco antiguo transitable (y extremadamente fotografiable)”, comentó la revista de viajes.

Según el listado de Travel and Leisure, Cartagena entró en el ranking superando incluso a ciudades como Río de Janeiro (Brasil), Tbilisi (Georgia) y Roma (Italia).

