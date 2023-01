Aumentó la tarifa de tarjeta de turismo en San Andrés

La Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) regula la entrada de turistas para evitar una sobre población y asimismo invertir los recursos en proyectos de desarrollo. Colprensa

El impuesto que se paga en la isla de San Andrés para los turistas mayores de 7 años, más conocido como tarjeta de turismo, incrementará su costo y según lo estipulado por las autoridades administrativas, en este año pasará de 116.800 pesos a 139.000.

El valor de este impuesto varía cada año dependiendo de las condiciones económicas, y en 2023, por medio del decreto 0005 del 4 de enero, el Gobierno departamental aumentó el valor en 22.200, equivalente a un 19 %.

Cabe mencionar que también se modificaron los valores para adquirir las tarjetas de residencia temporal o permanente, documentos que se otorgan bajo condiciones especiales.

Esta tarjeta, además de servir como control migratorio, tiene como objetivo la generación de recursos para la isla. Con este dinero, la administración de la isla garantiza el desarrollo de población y destina los recursos a proyectos de índole social para los residentes y a su vez hace inversiones para mejorar las condiciones de los turistas en su paso por la isla.

También le puede interesar: Esto es lo que le costará obtener la visa americana en Colombia en este 2023

Los datos que solicita la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) son los siguientes:

Nombre y apellido

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Ciudad de procedencia

Tipo y número del documento de identidad

Dirección de residencia

Una vez se haya tramitado el documento se debe informar a las autoridades las fechas de llegada y salida, el motivo de la visita, la aerolínea con la que viaja, código de la reserva y número del vuelo; y los datos de alojamiento con el nombre y la dirección del lugar.

Es importante mencionar que el expresidente César Gaviria fue quien firmó el Decreto 2762 de 1991, con el que comenzaron a regularse los derechos de circulación y residencia en todo el archipiélago para evitar la sobre población de las islas; teniendo en cuenta que también aplica para Providencia y Santa Catalina.

Los costos de este permiso temporal de residencia en 2023 son los siguientes:

Valor tarjeta de residencia temporal

Primer año: $ 2.091.000

Segundo año: $ 1.045.000

Tercer año: $ 784.000

Valor tarjeta de residencia temporal para inversionistas

$ 20.911.000

Valor tarjeta de residencia definitivo

$ 3.137.000

Ahora bien, tras los constantes reclamos de los usuarios sobre la dificultad para la realización de este trámite, en términos logísticos, el secretario de Turismo del departamento, Juan Enrique Archbold, comentó que se adelanta un proceso de sistematización para digitalizar esta tarjeta, y así evitar las congestiones en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla a la hora de ingresar a la isla.

“Apenas se desembarca del avión, muchos de nosotros no hemos diligenciado la tarjeta de embarque y entonces se acumulan todos esos pasajeros, casi que no cabemos en el área dispuesta por el aeropuerto, y tampoco casi no hay esferos”, son algunas de las quejas de los usuarios, según declaraciones tomadas por W Radio.

De la mano con la Registraduría se realiza la contratación para digitalizar este proceso. Ante esta licitación, el secretario Archbold invitó a los colombianos a revisar los documentos a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente y así conocer los presupuestos que requiere este proyecto.

Seguir leyendo: