El maravilloso año de Maluma: además de músico se convirtió en actor y empresario

Juan Luis Londoño no paró de contar logros y dinero a lo largo del 2022

A pocos días de que se acabe el año 2022, en redes sociales abundan las publicaciones en las que las personas hacen un resumen de lo que vivieron a lo largo del año, tanto de sus éxitos y derrotas. Por parte de la farándula nacional, si se habla de algún famoso que haya tenido un año exitoso, hay que mencionar a Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma.

Este año, incluso en medio de las críticas, Maluma logró muchas cosas que no solo posicionaron su carrera como cantante, sino como empresario y personalidad mundial. Es por eso que para destacar cada pequeño éxito del Papi Juancho recordamos sus conciertos, lanzamientos, reconocimientos y hasta debuts a lo largo de este 2022.

Maluma recorrió el mundo con conciertos

Con su Papi Juancho Tour el artista paisa llegó a varios países de Europa y también a Dubái, Israel, México y Argentina

En medio de todo el trabajo fuera de la música este año, el artista paisa no se alejó de los escenarios y con su ‘Papi Juancho Maluma World Tour’ llegó y llenó escenarios con más de una fecha en diferentes países del continente europeo; también llegó a Israel, Dubái y México.

De este tour; sin embargo, uno de los shows más especiales se dio en el Estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, donde el cantante urbano cerró su gira mundial el pasado 29 de octubre con un multitudinario concierto. Este espectáculo marcó el esperado regreso del Pretty Boy al suelo argentino, pues su última presentación había sido hace cuatro años.

Medallo en el mapa

Maluma y Madonna en el concierto 'Medallo en el Mapa', el pasado sábado 30 de abril de 2022. Foto: Instagram Madonna

A pesar de los conciertos por todo el mundo, un concierto de Maluma que se llevó los aplausos y reconocimientos a nivel internacional fue el que realizó en abril en su natal Medellín, cumpliendo su sueño de llenar el estadio Atanasio Girardot. Más de 52 mil personas asistieron a ‘Medallo en el mapa’ que contó con la participación sorpresa de Madonna y otros artistas invitados.

Además de un show nunca antes visto en el escenario paisa, lleno de tecnología, una tarima central 360 grados que se elevaba y bajaba y el que concluyó con la palabra ‘gracias’ iluminando el cielo nocturno de la ciudad de la eterna primavera apoyado por drones; lo que se destacó de este concierto también fue la intención de Maluma de apoyar a nuevos talentos de su ciudad, dándole cabida en su show a artistas como Feid, Blessd y Wolfine.

Pero esto no fue todo para ‘Medallo en el mapa’. Aparte de los más de 52 mil asistentes que presenciaron el evento, a través de Amazon Prime muchos miles más pudieron disfrutarlo desde la comodidad de sus casas con la transmisión en vivo desde la plataforma. Meses más tarde en la app de streaming también se lanzó The Tour Diaries, que muestra a los fanáticos un recorrido íntimo a través de la icónica grabación del concierto de Maluma en Medellín.

Debutó en la actuación junto a JLo y Owen Wilson

'Marry Me' es la película con la que Maluma hizo sus primeros paso en la actuación a nivel internacional

Juan Luis Londoño llegó a la pantalla grande con la película ‘Marry me’ (Cásate conmigo), la cual protagoniza junto a las estrellas de Hollywood Jennifer López y Owen Wilson. En la cinta, que se estrenó en febrero, el artista paisa interpreta a Bastian, un cantante reconocido a nivel mundial que comete un error con su pareja Kat Valdez, interpretada por JLo.

En diálogo con Infobae, el cantante expresó que la película “es un logro de todos, de todo el mundo. Colombia y Latinoamérica entero se tienen que sentir orgullosos, porque esto no es mío, es de todos nosotros. La verdad espero que se sientan muy orgullosos, hemos trabajado muy fuerte durante muchos años por esto y las cosas se nos están dando. Nos tenemos que sentir honrados y ponernos la estrellita aquí y contarle al mundo que ser latino es un orgullo enorme”.

Maluma lanzó canción con Adam Levine, de Maroon 5

Maluma y Adam Levine participaron en 'Ojalá', una canción producida por un dúo de artistas de Medellín

“El mundo no está listo”, con esta frase las dos estrellas musicales dieron a conocer a sus fanáticos que estaban trabajando juntos. Después de varios meses de espera, la colaboración entre Maluma y Adam Levine, de Maroon 5, se hizo una realidad gracias al dúo urbano The Rudeboyz, quienes invitaron a los artistas internacionales a colaborar en la canción ‘Ojalá’.

El video de la canción inicia con una conversación casual entre los integrantes de The Rudeboyz en la que señalan que una canción en la que canten junto a Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, y el vocalista de Maroon 5, Adam Levine, sería un sueño hecho realidad. Además de esta gran colaboración, el artista paisa lanzó dos álbumes ‘The Love & Sex Tape’ y una producción Deluxe Edition bajo el mismo nombre.

Maluma 2.0

En Medellín, Maluma presentó su figura de cera que será exhibida en Orlando, Florida FOTO: Efe

Otro de los sorpresivos logros que obtuvo el cantante paisa a lo largo de este años fue su propia figura de cera en el museo de Madame Tussauds. “Ahora, estar al lado de los más grandes representa algo muy bonito para mi carrera. Jamás pensé que esto me iba a pasar; es algo surreal que me hagan una figura de cera”, indicó Londoño en la presentación de la misma en Medellín.

Después de ser revelada la figura en la capital antioqueña, la estatua fue trasladada al Museo Madamme Tussauds de Orlando, Florida, en donde reposa junto a las figuras de estrellas de la talla de Michael Jackson, Dwayne ‘la Roca’ Johnson, Marilyn Monroe y el expresidente Barack Obama, entre otros.

Artista del Mundial de Qatar 2022

Maluma hizo parte de los artistas que interpretan la canción del Mundial Qatar 2022

A pesar de todas las críticas que recibió por hacer parte de este cuestionado evento deportivo, para el artista fue todo un logro ser la representación de Colombia en la apertura del Mundial Qatar 2022. Juan Luis Londoño llegó en Doha y se presentó en el escenario dispuesto en el estadio Al Bayt para la inauguración del evento deportivo más importante para los fanáticos del balompié.

Además de interpretar sus canciones en el evento, Maluma colaboró junto a Nicky Minaj y Myriam Fares, en el ‘himno oficial’ del mundial de este año, llamado ‘Tukoh Taka’, una canción que además está cantada en inglés, español y árabe. “Yo soñé con esto siempre y hoy se me está dando, es una oportunidad que yo no iba a dejar pasar. Me invitaron a Qatar a cantar en el Mundial. Colombia no viene al evento, pero yo sí tenía que venir a representar a mi cultura”, expresó el artista colombiano en medio de la polémica.

Maluma el empresario

Dembow de Maluma trabaja bajo el concepto de 'dark kitchen'

El paisa se estrenó como empresario con una cadena de restaurantes de comida rápida llamada “Dembow”, que está presente inicialmente en cuatro países de América Latina; Colombia, México, Brasil y Perú. El reguetonero confirmó que este nuevo negocio en el que está incursionando funcionará de manera digital como se indicó anteriormente, pero también tendrá disponible el despacho de la comida haciendo la solicitud a través de su página web dembowbymaluma.com.

Es importante recordar que los valores de las hamburguesas oscilan entre los 19.900 y 28.900 pesos colombianos, y ofrece entre sus opciones una con tocineta y de tres carnes. También para los amantes de los perros calientes, tiene tres opciones que arrancan desde los 17.900 pesos hasta los 19.900 pesos, todos con toques urbanos. Además, para acompañar tienen bebidas, postres y papas fritas.

Además de colaborar con diferentes marcas de ropa como embajador de Versace para la campaña publicitaria de Versace Men; y licor como Michelob Ultra en Estados Unidos diseñando su propia botella Hennessy, el artista recientemente anunció la llegada de su Mezcal Contraluz, el primer mezcal cristalino, que empezará a ser distribuido en Colombia hacia el primer semestre del año que viene. “Tuve la certeza de que quería convertirme en socio e invertir mi propio dinero en este proyecto por varias razones. Entre ellas, es que en todo lo que hago, me gusta compartir mis descubrimientos con el mundo entero y la gente que me rodea”, aseguró.

Recientemente, Maluma fue reconocido en la más reciente edición de la revista Forbes Colombia como uno de los 50 personajes más creativos del país y ser figura clave en la industria del entretenimiento al construir su “propio imperio empresarial”.

