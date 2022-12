Roy Barreras le recordó a los congresistas que deben renunciar: cuál es la razón

Roy Barreras le recordó a los congresistas que deben renunciar si quieren aspirar a alcaldías y gobernaciones. Foto: Colprensa.

En la mañana de este viernes, el presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, anunció a través de sus redes sociales un ultimátum a sus compañeros de Senado y Cámara de Representantes por la renuncia que deben realizar si desean aspirar a alcaldías y gobernaciones.

En su cuenta oficial de Twitter, Barreras publicó: “Quiero recordar a todos los Congresistas que han anunciado sus intenciones de aspirar a cargos de elección en 2023 que DEBEN renunciar y su renuncia ser aceptada antes el 30 de Diciembre. Hasta el momento NADIE ha presentado su renuncia”.

El senador del Pacto Histórico aseguró que hasta el día de hoy, ninguno de los congresistas ha presentado su renuncia, y tendrían exactamente una semana para realizarlo. Pues, en la actual legislación de Colombia, exige que los legisladores renuncien con cierto tiempo de anticipación para que sus candidaturas a alcaldías y gobernaciones sean legales.

Roy Barreras advierte a congresistas por las próximas elecciones regionales. Foto: Twitter @RoyBarreras

De esta manera, la advertencia de Barreras, “en mi condición de miembro de la bancada de Gobierno al oido de mis compañeros del @PactoCol y del Frente Amplio : Consolidar el respaldo popular para el Cambio implica GANAR elecciones regionales en 2023. Un partido de Gobierno debe refrendar mayorías en las regionales”, detalló.

Por el momento, hay varios nombres de la bancada que suenan para las elecciones regionales e irían por la Alcaldía de Bogotá, se trata de María José Pizarro y David Racero, presidente de la Cámara de Representantes.

“Sólo se ganan elecciones regionales con candidat@s sólidos, comprometidos con los propósitos progresistas del Presidente @petrogustavo. Así que los congresistas del Pacto que quieran asumir el reto de ser Gobernadores o Alcaldes,empezando por Bogotá. Dejen de dudar!Patos al agua!”, concluyó el presidente del Congreso.

De inmediato, varios internautas respondieron ante el mensaje de Roy Barreras: “Yo les pido que sean de palabra. Si se hicieron elegir con promesas de defender desde el papel del congreso una propuesta política no traicionen al electorado y no dejen el proyecto a medias. Que no prime la vanidad sobre el compromiso”, “Yo vote por Petro, pero viendo los puestos que entregan a dedo, los errores de varios Ministros, no votaré por ningún candidato que salga del Pacto Histórico”, “Es una falta de respeto con el electorado que las personas electas para el Congreso puedan saltar a las regiones como si nada. Los colombianos y colombianas no sólo votan por una propuesta y un agente representativo. Votan por una agenda y un compromiso de 4 años”, fueron algunos de ellos.

Roy Barreras rechazó anuncio del gobierno Petro de nuevas naves para la Fuerza Aérea

A los cuestionamientos que se ha ganado el jefe de Estado, Gustavo Petro, por anunciar que remplazará los aviones Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), se unió uno de sus mayores aliados en el Congreso, el presidente del Senado, Roy Barreras, quien reprochó el anuncio.

El senador del Pacto Histórico le enrostró a Petro que los jóvenes que salieron a marchar en el Paro Nacional se habían movilizado para un verdadero cambio y no para hacer lo mismo que hacía el entonces presidente uribista Iván Duque. Sin embargo, Barreras reconoció entender los motivos por los que se debía reformar la flotilla pero, igualmente, no los veía justificables.

“Los jóvenes no marcharon por aviones de guerra sino por justicia e inclusión social. Conozco las limitaciones de nuestra flota aérea pero las nuevas y positivas condiciones internacionales, empezando por el restablecimiento de relaciones con Venezuela aplazan esa urgencia”, señaló el congresista.

