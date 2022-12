Katherine Miranda cobró avances en el caso de Centros Poblados: “hacer lo correcto cuesta”

Congresista Katherine Miranda en la capital colombiana. Foto: @MirandaBogota

En medio de las fuertes declaraciones que el procesado Emilio Tapia ha ofrecido sobre el contrato irregular de la Unión Temporal Centros Poblados con el Ministerio TIC, alguien sintió alivio a pesar de la indignación. La representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde, Katherine Miranda, aseguró que podrá dormir tranquila gracias al avance del proceso.

Este martes 20 de diciembre, el periodista Daniel Coronell reveló una grabación correspondiente a 2020. En ella, Tapia contó que la madre de la exministra de las TIC, Karen Abudinen, se reunió en Barranquilla con un socio suyo —porque él no quiso ir personalmente a atenderla—. En ese encuentro, la mujer le pidió una “tajada” del 7 por ciento sobre el costo total del contrato adjudicado a Centros Poblados.

Según lo que se le oye decir a Tapia, los socios de la unión temporal no aceptaron entregar la tajada porque no había garantía de que el contrato, efectivamente, se le fuera a entregar a Centros Poblados. La madre de Abudinen falleció al año siguiente por complicaciones derivadas de la covid-19.

“A mí me habían abordado. Yo no había accedido al tema. Nunca quise asistir a ninguna reunión, porque no me interesaba, no me interesaba. El socio me dijo ‘mira, me está hablando la mamá de la ministra’, la mamá, aquí en Barranquilla. Y tal. Y me está llamando que para organizar el tema, que no sé qué. Yo le dije ‘mira, si tú quieres escucha pero yo no asisto a eso’. Efectivamente, se reúne, habla ¿Y sabe cuánto le pidió? 7 por ciento”, se escucha en la grabación.

Cuando el diario El Tiempo le pidió una respuesta a la propia Abudinen sobre las palabras de Tapia, ella tildó al sindicado de canalla y defendió el honor de su madre.

“Escuchar al dos veces capturado Emilio Tapia, el ‘gran ciudadano’ para muchos, pretendiendo enlodar hoy la memoria de mi madre, que murió a consecuencia del covid-19 el año pasado, es sencillamente una canallada. Haría lo que hice en su momento una y mil veces más sin que me tiemble la mano, porque yo sí tengo la conciencia tranquila y porque con la memoria de mi madre no se juega. Todos estamos expuestos a lo que otros digan. No se pueden dar por ciertas semejantes infamias”, dijo Abudinen.

Alguien que no rechazó tajantemente las declaraciones de Tapia fue la congresista Miranda. De hecho, en la mañana de este martes, aseguró que estas nuevas revelaciones le dan la razón sobre lo que sería una implicación directa de Abudinen en el caso. Por ello, siente que hizo lo correcto y tiene la conciencia tranquila, pese a que la exministra le ha abierto procesos por calumnia ante varios tribunales.

Tengo procesos en la Corte Suprema, CNE, Ética, etc. Por el debate de moción de censura que le hice a Abudinen… Hoy Emilio Tapia dice que la mamá de Abudinen pidió el 7 por ciento del billón de pesos que costaba el contrato. Hacer lo correcto cuesta, pero duermo tranqui”, escribió la representante.

Cabe recordar que, este 14 de diciembre, a Abudinen se le negó la calidad de víctima en uno de los procesos judiciales en curso sobre este caso: el del corredor de seguros Juan José Laverde Martínez.

La representación legal de Abudinen —dijo la jueza— no pudo justificar que las acciones del señor Laverde le causaron un daño real y concreto a ella, como persona, aunque sí es evidente el daño contra el erario y el ministerio. Por eso, le recomendó a la exfuncionaria que busque ser reconocida como víctima “en otros procesos penales y administrativos en donde se acredite el verdadero daño relacionado con los procesados”.

Seguir leyendo: