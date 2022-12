Verónica Alcocer fue quien le ofreció el cargo a la cuestionada directora de Bienestar Familiar: “No se necesita experiencia en niñez para estar en el ICBF”

Baracaldo es citada para que responda por las irregularidades en su gestión como directora general del ICBF. Foto vía: ICBF

Durante las últimas semanas, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concepción Baracaldo, ha sido centro de críticas por la poca experiencia de la funcionaria para atender asuntos dirigidos a la infancia y adolescencia. En su defensa se conoció que, la directora llegó al cargo luego de quue la esposa del presidente y primera dama, Verónica Alcocer, hiciera el ofrecimiento.

En la mañana de este martes, en diálogo con la periodista Vanessa de la Torre para Caracol Radio, Baraclado aseguró que es cercana a la familia presidencial, pues conoció a Gustavo Petro en el bachillerato y porque vive en el mismo barrio junto a ellos.

Afirmación que habría hecho también en el diario El País cuando confirmó cómo llegó al cargo. Ante la pregunta “¿Quién la llamó?”, Concepción Baracaldo respondió: “Verónica Alcocer. Además, con Gustavo nos conocemos porque estudiamos en Zipaquirá el bachillerato”.

De igual manera, la directora del ICBF insistió en que a la oferta no le encuentra nada raro. “Me parece normal. Ellos son una pareja y entre los dos deciden las cosas”.

En cuánto a su experiencia, Baracaldo señaló que no cuenta con conocimientos específicos en infancia y adolescencia, temas fundamentales en la institución que dirige, pero defiende su cargo: “No tengo experiencia en niñez, pero sí más de 38 años en la función pública, en el manejo de instituciones”.

Baracaldo fue secretaria de Planeación de Chía entre 2004 y 2007 y ha trabajado con el Banco de la República y la Empresa de Energía.

En la tarde del martes 13 de septiembre, el presidente Gustavo Petro posesionó a Concepción Baracaldo como nueva directora del ICBF. FOTO: Presidencia de Colombia

La funcionaria estudió Administración de Empresas en la Universidad Nacional y cuenta con Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, España: “A mí en la universidad me prepararon para ser gerente”, resaltó para El País.

Cabe mencionar que, en una reciente entrevista del diario El Tiempo, la directora del ICBF destacó que ha sido víctima de una supuesta persecución mediática. Según detalló en su charla con ese medio de comunicación, las críticas en su contra tienen que ver con que su perfil, más que ser político, es técnico. Añadió que la entidad no tiene la culpa de la muerte de niños en la Guajira a causa de desnutrición.

“Mi llegada al instituto, por petición del presidente, ha sido precisamente para eso en lo que me he especializado: despolitizar y vigilar los recursos. En mis 37 años de carrera jamás tuve un llamado de atención por conductas indebidas, soy pensionada, y el presidente sabiendo esas cualidades decide ponerme en el cargo”, comentó.

Es de destacar que la funcionaria se ha visto envuelta en varias polémicas; entre ellas, la muerte de 20 niños por desnutrición y deshidratación. “El hecho que aquí se mencionó que 20 niños han muerto por desnutrición durante este Gobierno es la demostración de un rotundo fracaso (...) si se van a repetir las mismas cosas, vamos camino al abismo”, dijo el presidente colombiano, Gustavo Petro, al respecto. Según explicó ella, las muertes de esos niños no son culpa del ICBF. Detalló que las razones detrás de ello son varias. Es necesario añadir que, según el senador David Luna, son 33 los niños muertos.

“Cualquier funcionario que no logre el objetivo se tiene que ir”: el mensaje de Gustavo Petro a directora del ICBF

El pasado 12 de diciembre, el jefe de Estado, Gustavo Petro, durante la presentación del Plan de Abastecimiento de Agua Potable en ese departamento, reconoció que “es un fracaso que en el Gobierno se hayan muerto 20 niños por desnutrición. ¿De qué potencia mundial de la vida estamos hablando? Es una mentira”.

“El hecho de que yo venga por tercera vez en cuatro meses significa que estamos fallando, no que vamos bien. Si nos fuera bien no vendría tanto, pero estamos fallando”, agregó el Presidente de Colombia.

Días después de estas declaraciones del primer mandatario, Concha Baracaldo dio una entrevista en Noticias Caracol en donde intentó restarle importancia a la situación que se vive en el departamento del norte del país. “No exageremos, este no ha sido el peor año”, dijo.

Este sábado, Gustavo Petro se volvió a referir a lo que viene pasando con la niñez de La Guajira. “Nosotros no podemos permitir que los niños mueran de hambre en Colombia. Cualquier funcionario que no logre el objetivo se tiene que ir”, afirmó el presidente en una entrevista con Semana.

SEGUIR LEYENDO: