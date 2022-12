Luisa Fernanda W reveló cómo comenzó a crear contenido para redes sociales y logró el éxito . Foto: Instagram @luisafernandaw

Si se habla de influenciadores colombianos de gran éxito, sin duda alguna hay que mencionar a Luisa Fernanda W; la paisa es una de las creadoras de contenido más seguidas del país, al día de hoy son 18 millones de seguidores los que acumula en Instagram, una prueba de su popularidad. Además, Luisa Fernanda Cataño Ríos (su nombre de pila) también ha incursionado en el mundo empresarial, la música, la actuación y la presentación.

Ahora bien, ¿cómo llegó Luisa Fernanda W a ser la famosa figura pública que es en la actualidad? ¿cómo fue su comienzo en las redes sociales? pues bien, la empresaria ha dado cuenta de lo mucho que le gusta compartir anécdotas sobre su vida y trabajo por medio de las redes sociales, fue así que el pasado domingo 18 de diciembre publicó un video en Instagram que tituló como: “Parte uno de cómo inicié haciendo videos en Internet mientras me maquillo”.

Vale recordar que, la paisa lleva creando contenido para las redes sociales desde hace aproximadamente diez años o incluso más.

“Desde muy niña he amado las redes sociales y gracias a Dios desde que estaba muy chiquita tuve acceso a tener un computador y un celular. Mis primeras redes sociales fueron Myspace, hi5.. les cuento que Luisa Fernanda W en esa época era viral, ya que amaba tomarme cantidad de fotos y eran fotos muy bien pensadas para la época”, comenzó por recordar sobre sus inicios.

Luego de las mencionadas redes sociales llegó Facebook y más adelante Cataño Ríos se encontró con Youtube y el mundo de los youtubers, los primeros que vio fueron de origen estadounidense, además del mexicano Werevertumorro.

“Quería hacer videos porque me parecía muy divertido, el primer canal que creé se llamaba WTF, fue un canal muy chévere, después de esto Instagram hace la actualización de poder subir videos y ahí es cuando Luisa Fernanda W se vuelve viral... y la gente me pedía más y más videos y yo decía: ¿de qué voy a hacer un video?; empezaba a recordar historias que me contaron mis amigas o anécdotas personales y las plasmaba en estos videos de 15 segundos”.

En un principio, la influenciadora desconocía las posibilidades de obtener ingresos económicos con las redes sociales, pues su trabajo con estas plataformas solo se basaba en lo mucho que le divertía crear contenido y nada más.

“Después me entero de todas las oportundades que ofrecen las redes sociales y me doy cuenta que se pueden generar ingresos, ya ahí es cuando decido viajar a Los Ángeles, donde se hacen convenciones en las que le explican a los creadores de contenido cómo crear contenido... empiezo a grabar todas las charlas, cuando llego a Colombia una amiga me ayudó a traducir y pongo en práctica todo lo que aprendí, ahí es cuando mis redes sociales hacen boom. Esto fue una locura, pero gracias también a la dedicación y empeño que le puse desde el día cero”.

“Yo no tenía escrúpulos a la hora de hacer videos”, Luisa Fernanda W sobre sus inicios en las redes sociales

Si se habla específicamente del material que como influenciadora ha compartido en sus redes sociales a lo largo y ancho de su carrera en este campo; incialmente la paisa se enfocó en la publicación de videos de comedia. De hecho, en agosto pasado rememoró algunos de los videos que publicó en el principio de su proceso como creadora de contenido para redes sociales y demás plataformas digitales. Fue así que expresó por aquel tiiempo desde sus Historias de Instagram:

“... Les voy a compartir por aquí en mis Historias videos de mis inicios, que me hacen reír mucho, de verdad que muy chistosos... como que me pongo a ver y yo no tenía escrúpulos a la hora de hacer videos, también estaba muy chiquita. Fui creciendo y como que no sé si es que uno madura o ya no se siente identificado con cosas, pero ya no me fluye, ya no me flueya así, antes eso me salía natural”.

