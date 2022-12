Participante de ‘La Descarga’ conoció a Diomedes Díaz en la cárcel: “Sentí que quedé sin aire”

José Luis Rodríguez quedó en la zona de peligro del programa y deberá pelear por su cupo

En uno de los más recientes episodios del concurso de canto ‘La Descarga’, uno de los participantes del equipo de Gusi le reveló al cantante que conoció en persona al Cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Sin embargo, lo particular de esa experiencia es que su encuentro con el cantante vallenato se dio cuando Díaz estuvo privado de su libertad en un centro penitenciario.

El protagonista de esa anécdota es José Luis Rodríguez, más conocido como ‘el Puma del Vallenato’. Mientras preparaban su primer dueto juntos para la llegada de ‘La Prueba’, Gusi le anunció al concursante que ambos interpretarían una canción del famoso artista vallenato.

Esta noticia impactó mucho al concursante, quien recordó inmediatamente el día en el que conoció al Cacique. “Es mi ídolo por naturaleza. De Diomedes tengo un recuerdo muy puntual”, señaló El Puma llamando la atención del cantante venezolano criado en Colombia.

‘El Puma del Vallenato’ señaló que conoció a Diomedes Díaz, el día en que fue a visitar a alguien en la cárcel. “Yo tenía un familiar en la cárcel recluido y mi papá me la tenía al rojo con que fuéramos a visitarlo. Yo le decía ‘para qué si él ya va a salir, yo espero que salga’, cuando en esos días la noticia fue de que se entregaba Diomedes Díaz”.

Según el también cantante vallenato, cuando se enteró que El Cacique iba a estar en la misma prisión que su familiar, de repente la idea de ir a visitarlo no le parecía tan mala. Fue esto lo que motivó a Rodríguez a presentarse en el centro penitenciario.

“Me acuerdo de que lo vi desde la reja en la cárcel y le pegué un grito con todas las fuerzas de mi alma, ‘Cacique, Dios me lo bendiga’, sentí que quedé como sin aire. Ese señor se paró de donde estaba y me hizo así”, recordó el cantante y cruzó sus brazos y los pegó al pecho para ejemplificar.

El Puma del Vallenato señaló que El Cacique de la Junta es uno de sus mayores ídolos musicales

Con gran esfuerzo, el artista logró llegar hasta la celda del Cacique y señaló que el recibimiento que este le dio lo dejó sorprendido gratamente. “Me las ingenié y entré a donde estaba Diomedes. Cuando yo me acerco, él se para de la silla como si me conociera de toda la vida, me da un abrazo y yo quedo totalmente petrificado”, concluyó su anécdota.

Finalmente, los cantantes interpretaron ‘Por qué razón’, composición de Juancho Rois, quien en su momento fue el acordeonero del Cacique. A pesar de que ambos recibieron buenos comentarios por parte de los otros mentores del programa, Gusi dejó a El Puma en la zona de peligro y próximamente deberá luchar por su cupo en el programa.

Cómo funciona ‘La prueba’, la nueva etapa de ‘La Descarga’

Con los equipos de Marbelle, Maía, Gusi y Santiago Cruz conformados, los concursantes podían pasar al ‘campamento musical’ dispuesto para ellos; sin embargo, allí se encontraron con una sorpresa. En las cuatro habitaciones de los equipos tan solo habían 10 camas y cada grupo tiene a 11 integrantes. Esto quiere decir que antes de instalarse, un participante de cada equipo debe ser despedido.

Para definir cómo tomar esa decisión, cada mentor se presentara junto a sus 11 pupilos con una canción que ellos escogen. Además de presentarse, cada artista tiene presente el reto que esto implica para el concursante, por lo que aunque cantan con ellos, están pendientes de que cumplan con lo propuesto.

En la primera ronda se presentan con cinco concursantes y dejan a uno en la cuerda floja, por no cumplir con el reto o por no destacar tanto como los otros. Luego cantarán con los otros seis participantes y quedará otro en peligro, entre los dos participantes en riesgo, el mentor decidirá quién abandona la competencia.

