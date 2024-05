Adiós a la clasificación por puntos: este es el objetivo de Fernando Gaviria en el Giro de Italia

Fernando Gaviria llega al Giro de Italia como uno de los corredores a tener en cuenta para las etapas que terminen en embalaje - crédito Movistar Team/ X (@GettySport)

El Giro de Italia comenzará el sábado 4 de mayo con mucha ilusión para el ciclismo colombiano, que cuenta con seis pedalistas que lucharán cada día por ser los protagonistas, en especial aquellos con experiencia en las grandes vueltas para sacar la cara por el país.

Uno de ellos es Fernando Gaviria, el embalador que reveló cuál será su objetivo en la edición 2024 del Giro, en la que hay malas noticias respecto a su pelea por la clasificación por puntos, que es para los Sprinters que luchen por las etapas en terreno plano y obtener la Maglia Ciclamino.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cabe recordar que el antioqueño será compañero de otros dos colombianos que son Nairo Quintana y Einer Rubio, los boyacenses que son las principales cartas para las etapas de montaña y que combinan tanto la experiencia como la juventud y el buen momento.

Lo que Fernando Gaviria buscará en el Giro

Durante una charla con los medios de comunicación, el corredor colombiano habló sobre sus aspiraciones en la primera de las grandes vueltas de la temporada 2024, en la que se verá el verdadero nivel de los equipos que pelearán por la maglia rosa.

Entre los embaladores del Giro de Italia, el colombiano Fernando Gaviria es uno de los que llamarán la atención - crédito Movistar Team

“Sería mentir si te dijera que no nos fijamos en los rivales porque hay mucho nivel. Los cuatro corredores que venimos para disputar los esprines estamos juntos hace cuatro meses y conocemos todos nuestros caprichos”, dijo el pedalista del Movistar.

Fernando Gaviria también reveló cuál será su objetivo en el Giro de Italia 2024, en el cual solo será la victoria en alguna de las 21 etapas y no se refirió a la clasificación por puntos: “Nos hemos preparado bien, ahora es el momento de correr y demostrarlo”.

Fernando Gaviria afirmó que buscará una victoria de etapa en el Giro de Italia - crédito Movistar Team

“El equipo está muy fuerte y motivado. Sabemos que podemos hacer un gran Giro y vamos a luchar por cada victoria”, dijo el ciclista sobre la preparación de la escuadra española en la temporada, que no consigue un título en una de las grandes vueltas desde Richard Carapaz en el Giro 2019.

Gaviria finalizó al decir que reconoce el nivel de sus rivales en el embalaje y espera dar su mejor esfuerzo para ser uno de los mejores: “Para nadie es un secreto que hay muchos esprínteres. La verdad, que no he analizado el recorrido del Giro. Por lo que me han dicho los DT, el día 3 es el primero para nosotros”.

Nairo quiere volver a ser protagonista

El Giro de Italia 2024 calienta motores con la confirmación de la participación de seis destacados ciclistas colombianos, entre ellos Nairo Quintana y Daniel Martínez, que se perfilan como fuertes contendientes en esta edición. El 4 de mayo dará inicio la competencia, arrancando con una etapa de 140 kilómetros desde Venaria Reale, en un trayecto total que abarca 3.321 kilómetros.

Nairo Quintana es una de las cartas del Movistar para buscar victorias de etapa en la alta montaña del Giro de Italia - crédito Giro de Italia

En una reciente rueda de prensa, Quintana compartió su entusiasmo por competir en el Giro, una carrera que marca su tercer desafío en este encuentro italiano. A pesar de recientes contratiempos de salud, incluyendo una lesión y una batalla contra el COVID-19, el ciclista boyacense manifestó su determinación y esperanza en contribuir al desempeño del equipo. Destacó la dimensión emocional que la competencia reviste para él, evocando triunfos pasados y la conexión especial con su país.

El equipo Movistar se muestra confiado en su capacidad para destacar en varias etapas del Giro. Nairo elogió la composición del equipo, resaltando la habilidad de Gaviria en los esprints y la experiencia que tanto él como Rubio pueden aportar en la búsqueda de victorias de etapa. Además, aprovechó para enviar un mensaje a sus críticos, subrayando su resiliencia ante la adversidad física y su compromiso con el apoyo a los jóvenes talentos de su equipo.