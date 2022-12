En el marco de una polémica, Daniel Quintero tendrá que establecer presupuesto de Medellín vía decreto

Para el día de ayer, lunes 5 de diciembre, estaba en el orden del día del Concejo de Medellín la votación del presupuesto que tendría la ciudad para el 2023, un ejercicio que, entendiendo las fechas límites que debe cumplir el proyecto, se veía obligado desarrollarse en ese momento, pues de no hacerlo, el tiempo para su aprobación quedaría agotado y el alcalde tendría que fijar el presupuesto vía decreto.

En momentos anteriores a que el encuentro sucediera al interior del concejo, el alcalde Daniel Quintero responsabilizó a los cabildantes del partido Centro Democrático de dejar su ponencia sin ser discutida. El mandatario aseguró que enfrenta una oposición muy dura que ha consolidado lo que llamó “el pacto de Chuscalito”, y que estaría integrado por Simón Pérez, Daniel Duque y Luis Bernardo Vélez, concejales de la misma colectividad.

“A las 2:00 de la tarde se debe votar el presupuesto del siguiente año para la ciudad de Medellín, uno esperaría que todo el mundo estuviera unido (...) pero lamentablemente enfrentamos una oposición muy dura, que le hace mucho daño a la cuidad. Hay cinco conceptos que obligan a esa votación, sin embargo el pacto de Chuscalito se unieron para que no se pueda votar el presupuesto y por tanto se caiga”, señaló Daniel Quintero.

El mandatario hizo especial énfasis en que, al no aprobarse el proyecto para reglamentar el rubro de la ciudad, el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM) en el dinero que dejaría de percibir los recursos que, esperaba, fueran aprobados.

Es válido resaltar que el pasado 11 de octubre, la concejala Leticia Orrego denunció ante sus compañeros que la Alcaldía de Medellín estaba violando el reglamento interno del concejo, toda vez que el proyecto debía radicarse en los primero diez días de las sesiones ordinarias, pero esto no ocurrió.

Luego de radicarse, fuera de los tiempos establecidos en el 62 del decreto 006 de 1998, tal como destacó la cabildante, el proyecto presupuestal presentado por la alcaldía contempló un aumento presupuestal de $38.000 millones a 53.000 millones de pesos para el ITM.

Bajo esta bandera, el alcalde le pidió a los estudiantes de la institución educativa ejercer presión en los concejales que habrían advertido abandonar el recinto para que la votación pudiera desarrollarse.

“Yo le pido a esos concejales que no se retiren y a toda la ciudad que le pidan a estos concejales del Centro Democrático; a Simón Pérez y a los otros dos, que no se retiren de la votación, que hay cinco conceptos que los obligan a votar”, dijo el alcalde de Medellín, quien aseguró además que “este es un mensaje a la ciudadanía en general, pero en especial para los estudiantes del ITM, le pido a las directivas que, en la medida de lo posible, hagan presión sobre estos concejales del Centro Democrático”.

No obstante, el llamado del mandatario no cayó muy bien en buena parte de la comunidad estudiantil del ITM, quienes señalaron al alcalde como el responsable de que el presupuesto no se pudiera votar con tiempo, dado que lo radicó por fuera de los tiempos establecidos.

“No señor, no mienta. Soy estudiante del ITM y trabajo en la Alcaldía. Ustedes no radicaron el ppto a tiempo y como es debido. La culpa es única exclusiva/ de ustedes, no de los Concejales. Simplemente ellos se están cuidando de no incurrir en algún delito por aprobarlo extemporá/ (sic)”, dijo @lufeguga desde su cuenta de Twitter.

“Queda clara su estrategia: 1) presentar el proyecto de presupuesto después del plazo, y así 2) encubrir que no tiene $ para ejecutar el Plan de Dllo y sus proyectos estratégicos, 3) responsabilizar al Concejo de su ineficacia 4)victimizarse y usar estudiantes para sus fines (sic)” manifestó @Johanamil.

Finalmente, la votación no se pudo concretar por falta de quórum, por lo que el presupuesto del 2023 para Medellín estará a sanción del alcalde Quintero, tomando como referencia la primera propuesta que radicó en el concejo. Esta gestión deberá realizarse antes del 12 de diciembre.

