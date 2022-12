Luis Díaz debutó como cantante de reguetón y dejó a más de uno impactado con su voz

Luis Díaz sorprendió a sus seguidores en redes sociales con video cantando reguetón junto a Dekko. Foto: Instagram @luisdiaz19_

El jugador colombiano Luis Díaz, quien venía siendo uno de los grandes protagonistas en el equipo de Jürgen klopp, sigue trabajando en su proceso de recuperación luego de sufrir una lesión de rodilla en su encuentro con el Arsenal el pasado 9 de octubre por la Premier League. Los seguidores del atacante esperan que el próximo 22 de diciembre ya esté al 100 % para enfrentarse con el Manchester City por la Carabao Cup.

Ahora con el parón por el Mundial, el extremo colombiano podrá aprovechar el tiempo para trabajar en su recuperación mientras se disputa la cita mundialista, sin embargo, hay quienes sientes su ausencia en el torneo. También hay quienes lamentan que Díaz no esté presente con el seleccionado tricolor en la Copa Mundial de Qatar 2022, puesto que allí están los mejores y así lo consideran a él sus compañeros de equipo.

Recientemente, el colombiano sorprendió a sus seguidores con un talento que pocos conocían y que dejó con la boca abierta, gracias a la voz que posee, debutando como cantante. Esta faceta fuera de las canchas fue aplaudida por los internautas, pues demostró que además de la destreza con el balón, se aventuró en el mundo del canto con el género urbano.

Luis Díaz avanza en su recuperación por la lesión que presentó en su rodilla después de un partido.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales, cuando compartieron un video de Lucho Díaz junto al barranquillero Dekko conocido por los temas 12x3 y Carita Linda en lo que aparenta ser el estudio de grabación del cantante de música urbana. Al izquierdo de la tricolor colombiana, se le vio sentado frente al micrófono y los audífonos, para comenzar una grabación.

Le puede interesar: Yina Calderón posa en diminuto bikini y enciende las redes sociales

De repente, reproducen una canción que habían grabado previamente y de fondo se escucha la voz de Luis Díaz, pero lo curioso del momento es que tanto el artista y el futbolista quedaron sorprendidos con la voz del extremo izquierdo.

“Vamo’ al sol, quémate, vamo´al mall, cómprate lo que quieras, mi cartera está rellena”, y sigue “ven a mí, desnúdate… quítate lo que te compré”, se escucha en parte de la estrofa que entonó Lucho Díaz, a quien se le vio sonriente al escucharse en la grabación.

A continuación, el video de Luis Díaz como cantante de música urbana:

Los seguidores del colombiano quedaron sorprendidos con el talento del colombiano para cantar

Esto no es algo nuevo para el integrante del Liverpool y la selección Colombia, pues en su más reciente entrevista con la revista SoHo, habló sobre el gusto que le encuentra a cantar y que le gustaría poder aprender seriamente este arte, puesto que ahora solamente lo hace “por joder”.

“Quiero aprender. Canto por joder, en la casa, donde he tratado de armar un estudio. La música me apasiona, especialmente el reguetón. No soy de los Díaz que tocan vallenato”, señaló Díaz, agregando que tiene un computador con mesa, parlantes y algunos elementos para hacer las grabaciones.

Y concluyó: “¿Ves? Un cantante top me creo yo, je, je. He estado tratando de aprender cómo usar todo eso de manera correcta, porque no es fácil, por eso cada artista tiene su productor”.

Luis Díaz vs. Crystal Palace - Jordana 2 Premier League 2022. Imagen: Getty Images.

Por ahora el jugador colombiano se encuentra concentrado con su equipo trabajando en su recuperación. El equipo de Jürgen Klopp aprovechará el parón en la temporada debido a la Copa del Mundo para poder participar en la Supercopa de Dubái, en donde competirá ante Lyon de Francia y el AC. Milan de Italia.

SEGUIR LEYENDO: