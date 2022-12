Cambio Radical sacó de contexto un video de Susana Boreal y le dejó mordaz crítica: “¿Es en serio?”

Cambio Radical se burló de unas declaraciones de la congresista del Pacto Histórico, Susana Boreal. (Foto Colombia Humana)

Las declaraciones de la congresista Susana Gómez, más conocida como Susana Boreal, siguen dando de qué hablar. Esta semana, en pleno debate de moción de censura contra Irene Vélez, ministra de Minas y Energías, aseguró que el día que la funcionaria usó tenis, el precio del dólar en Colombia bajó. Esas declaraciones, aunque sacadas de contexto, fueron cuestionadas por el partido Cambio Radical.

Boreal, que es representante a la Cámara por Antioquia en la coalición oficialista Pacto Histórico, pasó al atril de la Cámara de Representantes para exponer los motivos por los que Vélez no debía salir de la cartera. Allí, mostró una gráfica que plasmaba la variación de la divisa estadounidense desde que este Gobierno se posesionó.

“El día justo en que la ministra se puso tenis, porque una vez más la sociedad se creyó con el derecho de decirle a una mujer como se podía vestir, les cuento que ese día de los tenis el dólar bajó 15 pesos”, comentó Boreal en su intervención.

La congresista del Pacto Histórico se metió en otra polémica por defender a la ministra de Minas. Foto: @SusanaBoreal

Esa afirmación de la legisladora antioqueña causó risas no solo en el Capitolio Nacional, sino también en redes sociales. El partido Cambio Radical, que se declaró en independencia al gobierno Petro, no dudó en reaccionar. A través de su cuenta oficial de Twitter escribió: “¿Es en serio, @SusanaBoreal?”.

Con ese trino citaron una vieja publicación donde comparaban a la ministra de Minas con el personaje de videojuegos Mario Bros y la señalaban de ser la principal responsable de que el peso colombiano se devaluara con respecto al precio del dólar en el país.

Cambio Radical se burló de unas declaraciones de la congresista del Pacto Histórico: “¿Es en serio, Susana Boreal?”

La crítica de Cambio Radical se sumó a varios comentarios en contra de la también directora de orquesta en Medellín, quien, cansada de los comentarios en su contra, decidió volverse a pronunciar y defenderse con toda de quienes la criticaban por su considerada embarrada.

En primera instancia, publicó el video completo de su intervención, donde defendía a Irene Vélez. Allí, se evidencia el discurso completo de la congresista donde se demuestra que sacaron de contexto sus declaraciones no solo Cambio Radical, sino otros varios internautas que publicaron solo el fragmento donde ella decía esas polémicas palabras.

“El 26 de octubre, que fue la segunda vez donde la ministra habló del decrecimiento, el dólar bajó casi 100 pesos. La oposición, llamada inteligente, nos ha dicho que la ministra es la que ha creado el pánico económico, como si la ministra tuviera la capacidad de interferir en la economía internacional”, señaló Boreal.

Más adelante, calificó de “absurdo” el pensamiento que los congresistas de oposición tenían frente a la escalada del precio del dólar por, supuestamente, culpa de la ministra Vélez. “Han dicho que, en cada fecha, que ha habido una declaración o un hecho de la ministra, ella ha hecho que suba el dólar y que se devalúe el peso colombiano. Yo por eso les traje esta gráfica para explicarles qué es lo que ha estado pasando”, agregó la representante.

Mire a continuación la explicación completa de la congresista:

Polémica por declaración de Susana Boreal por el precio del dólar

Luego de esa explicación, Boreal publicó una serie de trinos donde se defendió de quienes sindicó de “machistas” por culparla de cosas que ella no dijo. Además, aseguró que suelen atacar a las mujeres que son políticas, como ella, y reconoció que, quizá, sus dichos no fueron los más acertados, pero que ella no atribuyó lo de los zapatos de la ministra al precio del dólar.

“Todo el tiempo hay errores en algo que se dice, se escribe, de procedimiento. De parte de TODO EL CONGRESO. Pues porque somos humanos, los nervios por hablar en público (o en la palestra, al parecer) hacen que esas cosas pasen, pero sólo nos caen a nosotras. Súbanle el nivel al debate y las críticas, y dejen de ensañarse contra las mujeres. El trabajo que hacemos es muchísimo, no desinformen. Les duele que ayer hayamos ganado el debate, por la brillante intervención de la Ministra, y la defensa que hicimos los partidos de gobierno”, sentenció Boreal en Twitter.

SEGUIR LEYENDO: