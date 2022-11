Temporada de Cine Colombiano: películas gratis en 11 ciudades

Función de cine colombiano en Florencia (Caquetá), en el marco de la Temporada de Cine Colombiano. (Crédito: Proimágenes Colombia)

Tras haber organizado 86 funciones y 21 talleres presenciales en 12 municipios de siete departamentos, la cuarta Temporada de Cine Colombiano —organizada por la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos (DACMI) del Ministerio de Cultura y Proimágenes Colombia — recorrerá once ciudades en los últimos días de 2022 para presentar cortometrajes y largometrajes gratuitamente.

Más de 450 personas ya asistieron a las funciones regionales, en las cuales han visto títulos de ficción y animación que reflejan la diversidad cultural y étnica del país. Se ha proyectado ocho películas estrenadas entre 2020 y 2021, seis de las cuales son documentales y dos más son obras de ficción. En estos trabajos estuvieron involucradas cuatro mujeres directoras.

La región invitada en esta cuarta temporada es la Amazonía. Ya se llevaron a cabo 12 funciones en seis departamentos de esta región. En estos eventos también se adelantaron actividades de formación de audiencias y diálogos entre el Estado y los gestores culturales amazónicos. Por ejemplo, se hicieron sesiones del Taller de escrituras de cines amazónicos, en las que se identificaron las fortalezas de la producción cinematográfica en la región.

“Queremos que la gente se emocione con el cine colombiano, que comprenda cómo se hicieron esas narrativas y llegar con las películas que se han estrenado en los últimos dos años a todas las regiones del país. Vamos a estar con foco en la Amazonía: en Guainía, en Vaupés, en Putumayo, donde no llegan porque no hay salas de cine y donde no llega la cinematografía nacional”, dijo Claudia Triana, directora de Proimágenes, quien además recalcó que la selección de largometrajes es diversa y apta para todo público.

Esta temporada es impulsada por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC), con recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y el apoyo de siete aliados para las funciones especiales.

Entre las películas que se podrían proyectar en cada ciudad están: El piedra (Rafael Martínez), Somos calentura (Jorge Navas), Tundama (Diego y Edison Yaya), Los colores de la montaña (Carlos César Arbeláez), Pizarro (Simón Hernández), Samai Kutij, el soplo del tiempo (Pedro Luis Jajoy), Mesa de tareas (Andrea Rey), Homo botanicus (Guillermo Quintero), Sofía y el terco (Andrés Burgos), Matar a Jesús (Laura Mora), Cantos que inundan el río (Germán Arango y Luckas Perro), Te busco (Ricardo Coral), Rebelión (José Luis Rugeles), El día de la cabra (Samir Oliveros), Fósforos mojados (Sebastián Duque), Gallo de pelea (Harold De Vasten) y Las razones del lobo (Marta Hincapié).

Funciones gratuitas: cuándo y dónde

Las funciones gratuitas de cierre de año se llevarán a cabo en estas ciudades, hasta el próximo 10 de diciembre:

● Arauca: 1 de diciembre

● Bogotá: 2 de diciembre

● Bucaramanga: 26 de noviembre

● Coveñas: 4 de diciembre

● Mitú: del 24 al 27 de noviembre

● Puerto Inírida: 9 y 10 de diciembre

● Riohacha: 25 de noviembre

● San Onofre: 7 de diciembre

● Santa Marta: 25 de noviembre

● Santafe de Antioquia: 25 de noviembre y 2 de diciembre

● Tolú: 3 de diciembre

SEGUIR LEYENDO: