Estudiantes de universidades privadas entrarían en paro por aumento en las matrículas

Lo ocurrido durante el fin de semana pasado, con los alumnos de la Universidad Javeriana puso en evidencia el problema del costo de la educación en el país, este que es uno de las más populares y exclusivos claustros privados, mostró que a pesar de las apariencias, o condiciones, los estudiantes no tienen recursos ilimitados, y que al igual que la mayoría de los colombianos, los incrementos los tienen asfixiados económicamente. En señal de protesta, se anunció un paro hasta que no se revalué la política de estos aumentos, situación que ocurría en muchas otras instituciones. Hace unas semanas el Ministerio de Educación había hecho una propuesta para que las matrículas no tuvieran una subida tan significativa, aun así, cada uno tomó su propia determinación.

“El estudiantado de la Pontificia Universidad Javeriana seccional Bogotá expresa de forma contundente su inconformidad frente a la decisión arbitraria por parte de los directivos de aumentar de manera desmesurada y exorbitante la matrícula de todos los programas curriculares en un 13,9% para el siguiente semestre. Si bien, como estudiantes comprendemos la situación económica actual del país y del mundo, es necesario entender que estas medidas que ha adoptado la universidad sin previo aviso desincentivan a la comunidad estudiantil para continuar cursando su programa académico y su formación como profesionales en el área que se desempeñan, conllevando a que deserten y se agudice la deserción que ya es una problemática importante a nivel nacional”, expone un comunicado de los estudiantes de la Javeriana, dirigido a las directivas.

Solo para tener una referencia, según las tablas presentadas por la universidad, la matrícula más económica es la del programa de licenciatura de literatura, con valor de $ 6.799.000, que representó un incremento de 830 mil, mientras que la más costosa es medicina, $ 29.981.000, con un incremento de 3.659.000 pesos.

Algo similar estaría ocurriendo en la Universidad de los Andes, que también el pasado viernes 11 de noviembre, se manifestaron al frente de la institución, por lo que sería el aumento de la matrícula para el próximo semestre, es por esto que algunas agremiaciones estarían en conversaciones, no solo para seguir protestando, sino para sentarse a dialogar con los directivos y buscar alternativas a esta problemática.

Uno de los estudiantes de la Universidad del Rosario, en charla con El Tiempo, manifestó que el hecho de ser alumnos de claustros privados no quiere decir que sean millonarios:

“Lo que está pasando en la Javeriana, pasa también en otras universidades. Estar en una universidad privada no significa que somos millonarios. La gran mayoría de los estudiantes universitarios son de estratos medios, y este aumento tan alto en las matrículas es un golpe muy duro para la economía de los jóvenes y de sus familias, quienes además muchas veces se endeudan con entidades financieras para estudiar. Esto les está haciendo mucho más grande esta deuda”.

De hecho, la situación no es exclusiva de las instituciones de Bogotá, en otras ciudades y universidades estaría pasando lo mismo, y aunque no en todos los casos se han hecho públicos los precios, los estudiantes ya tendrían la información de lo que tendrían que asumir en los semestres del 2023, que lógicamente, obligaría a que muchos desertaran por falta de recursos.

Pareciera que el gobierno nacional hubiera previsto la situación, pues recordemos que hace unas semanas, el ministro de educación, Alejandro Gaviria, sabiendo que las universidades privadas pueden fijar sus montos de una manera más libre, por así decirlo, en comparación con las instituciones públicas, les planteó una propuesta para que los aumentos no fueran tan severos:

“La universidad tiene que ser un espacio donde la educación para la paz habite todos los espacios. No podemos transmitir desde las aulas un ejemplo de intolerancia y falta de comunicación (...) Más que el aumento, la preocupación que compartimos con el Gobierno son las condiciones económicas caracterizadas por esa alta inflación y la desaceleración económica. Por eso el llamado a las universidades colombianas es a no aumentar el precio de las matrículas por encima del IPC”, hay que tener presente que el Índice de Precios al Consumidor en el mes de octubre, según las cifras del DANE, fue del 12,2 %.

