José Antonio Ocampo sobre Bruce Mac Master: es extremadamente crítico y su posición radical no sirve para el diálogo

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que le dedicó más de 400 horas de diálogo a la reforma tributaria.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, habló de la “pelea” que tiene cazada con el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, que en los últimos días calificó como un “error” la arremetida que tuvo el funcionario contra los empresarios del país al afirmar que estos son los que generan pánico económico.

Ocampo, afirmó que tiene muy buena relación con los gremios, pero él (Mac Master, reelegido este miércoles como presidente de la Andi hasta el 2025) es de los duros, o sea, que es extremadamente crítico.

Según el ministro, la opinión crítica sobre el proyecto de reforma tributaria y de otras medidas económicas del presidente de la Andi no coincide con la opinión de otros empresarios.

“Mis razones sobre la reforma tributaria son bastante positivas con el grueso de los empresarios, de quienes esperamos sean ellos los que generen la riqueza del país. Confiamos en el sector privado, que sea socio del Gobierno”, explicó el ministro a Yamid Amat.

Con respecto a Mac Master, anotó que hay una característica muy particular, pues reiteró en varias ocasiones que tiene buena relación con los empresarios, pero con él no ha sido buena, porque es crítico y, sobre todo, dice que el Gobierno genera colapso.

“Si los industriales opinaran lo mismo, lo percibiera, pero no percibo esa visión tan negativa. Con todos he tenido una buena relación. Con Acopi, Asomicrofinanzas, con ellos he tenido buen diálogo. Lo del impuesto a las zonas francas lo negocié con un grupo de la Andi”, agregó al aclarar que hay otros gremios que no tienen esa opinión negativa que tiene Mac Master del Gobierno.

Precisó que es muy difícil hablar con él y por eso espera que sea mas sensato para discutir asuntos.

“Su posición radical no sirve para el diálogo. En cambio, la posición del ministro es que está abierto para el diálogo. Por ejemplo, la reforma se discutió 400 horas, entre el sector político y el sector empresarial. Todo se negoció. No en todo estuvimos de acuerdo, pero se negoció”, resaltó en el diálogo con el periodista.

También anotó que sostiene diálogos con grupos de la Andi, menos con Mac Master,

“No tengo ningún interés de dividir a la Andi. Con varios grupos de la Andi tengo buena relación, pero Bruce es la excepción. Con otros hay críticas, pero es positivo. Yo escucho las criticas de Bruce, pero no me sirven para tomar decisiones. Espero que Bruce tenga una actitud positiva. Hablo con quien esté dispuesto a dar alternativas”, manifestó al subrayar que hubo un choque con líder empresarial.

Subrayó que es democrático que un gremio haga críticas, porque hay diferencias de opinión, pero aprecia en lo particular con quien se pueda llegar a acuerdos.

“En esta reforma hay muchos acuerdos. No exactamente lo que se esperaba, pero nadie puede decir que no hemos hablado con el sector empresarial. Dialogar con Bruce (Mac Master) ha sido difícil porque no vimos propuestas positivas, sino todo muy negativo”, dijo al recalcar que el grueso de los gremios y empresarios tuvieron propuestas positivas.

Señaló también que si alguien quiere criticar la reforma tributaria, tiene el derecho, pero el diálogo que se ha tenido arrojó efectos positivos. Por ejemplo, se llegó a acuerdos con los impuestos a las zonas francas y ganancias ocasionales.

Inflación, salario mínimo y precio del dólar

Ocampo también se refirió al índice de inflación, el salario mínimo, cuya discusión por el aumento para el 2023 empezará en los próximos días, y al alto precio del dólar en Colombia.

Sobre la inflación aseguró que octubre fue el pico máximo de este fenómeno y ya no volverá a subir

Al respecto del incremento del salario mínimo para 2023, indicó que tendrá un aumento de más del 12 %. “Este año el salario mínimo disminuyó en términos reales. El otro año será real, por encima de la inflación. No se sabe cuánto todavía, pero eso lo dicen las normas legales”, acotó.

Frente al precio del dólar, que superó la barrera de los 5.000 pesos en las últimas semanas y en los últimos días volvió a estar por debajo de los 4.900 pesos, recordó que hubo polémicas en el sector minero-energético por los contratos de exploración y explotación, pero ya está subsanados.

Reiteró que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, hace revisión de los contratos para ver cuáles funcionan.

Además, aclaró que el precio de la divisa se vio afectado por eventos internacionales y también por efectos negativos por el déficit externo, por el balance de pagos.

“Hubo semanas peores por las opiniones del Gobierno, pero también de algunos gremios, que dijeron cosas negativas y eso genera incertidumbre. Hubo semanas positivas. Por ejemplo, esta semana estuvo muy bien y el precio está por debajo de los 5.000 pesos”, enfatizó.

Ocampo puntualizó que ahora espera espero ver titulares que digan que el dólar está en bajada. Asimismo, aseguró que la idea de que la divisa llegue a los 7.000 pesos es pura especulación

“El Gobierno transmite el mensaje de que será responsable en materia fiscal y monetaria y eso calmará los mercados. Los ajustes mandarán una señal de confianza y el pánico no debe cundir”, insistió.

Su renuncia

Otro asunto tocado con Yamid Amat fue el de su renuncia. Dijo que hace 10 días escribió un tuit en el que dijo que “no voy a renunciar”. Sin embargo, recordó que está en el cargo de ministro de Hacienda debido a una licencia que solicitó por un año a la universidad de Estados Unidos en la que trabaja.

“Veremos si la universidad concede el resto del periodo. El compromiso es este primer año, pero no creo que me quede los cuatro años, porque, aunque he sido funcionario, soy más académico”, finalizó.

