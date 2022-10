Mujer que agredió verbalmente a azafata de Avianca dice que está arrepentida

La mujer que fue grabada y viralizada en las redes sociales, aseguró que nadie ha escuchado su versión y que nunca agredió físicamente a la trabajadora de la aerolínea. Foto: captura de video

Esta semana se conoció el caso de una mujer que agredió verbalmente a una azafata de Avianca. Los hechos se registraron en el aeropuerto José María Córdova en Ríonegro, Antioquia. Luego de que el video de que grabó la trabajadora de la aerolínea se hiciera viral, la mujer que lo protagonizó entregó su versión.

La denuncia que se conoció a través de redes sociales indicaba que la mujer, que viajaba con su hijo desde Madrid, España, había agredido verbal y físicamente a una azata de la aerolínea mensionada ante un llamado a ponerse bien el tapabocas.

En el video que grabó la trabajadora y se hizo viral en redes sociales, se observa a la ciudada muy alterada, mientras exige que le permitan el ingreso al avión pues tenía que llegar a trabajar. En medio de la escena, trató mal a la azafata que la grababa.

Tras un manoteo, la trabajadora la señaló de pegarle. “Sí, le pegué por estúpida”, le respondió la mujer que estaba muy alterada.

Finalmente a la mujer se le negó el ingreso al vuelo y en redes sociales los internautas no la perdonaron; la acusaron de altanera y grosera.

“En este caso, la funcionaria de @Avianca tiene la razón. Cuanta patanería y grosería de la usuaria, todo por no ponerse el tapabocas que lo tiene de bufanda!”, es uno de los comentarios referentes al caso.

La ciudadana apareció para dar su versión de los hechos. Aseguró que no le pegó a la azafata y que el video se usó de manera descontextalizada.

Aseguró que nadie ha escuchado su versión

La protagonista del video apareció y habló para varios medios de comunicación nacionales. No quiso que se revelara su identidad pues aseguró que desde que ocurrió ese episodio ella y su hijo han sido víctimas de bullying en las plataformas digitales y también de amenazas.

Aunque aseguró que está muy arrepentida de lo que hizo, aclaró que las cosas se tergiversaron y el video, que empezó cuando ella ya estaba muy alterada, permitió que la versión de la azafata fuera más creible.

“Ella me dijo: Señora, usted no puede seguir sin el tapabocas. Yo le dije sí, claro, déjame dejo las maletas en el piso, lo busco y me lo pongo. Y pues efectivamente eso fue lo que hicimos”, relató la mujer al diario El Tiempo.

Luego de eso, según la protagonista de la polémica, la azafata no le dijo que no estaba autorizada para pasar. Entonces fue cuando empezó el enfrentamiento.

“¿Usted para dónde va? Usted no puede ingresar al avión. Yo no le he dado el permiso para que ingrese a ningún lado”, dijo la mujer en la entrevista.

“Que no me dejara ingresar sin ningún motivo. Eso fue lo que me enfureció demasiado. Fue una persona antipática y odiosa, como tratándome de enviar un mensaje de ‘aquí mando yo’. Nunca quiso revisarme ni siquiera el pasabordo para decir que estaba incumpliendo alguna norma”, añadió la ciudadana.

A partir de ese momento fue que empezó a enfrentarse con la azafata. La mujer aseguró que la trabajadora empezó a grabar solo hasta que ella ya estaba muy alterada, por eso su versión convenció a los usaurios de las redes sociales.

“Yo sé que no reaccioné de la manera adecuada, pero quiero dejar en claro que nunca le pegué. Y ese momento que se ve en la grabación solo era para tirarle el celular, ya que también estaba grabando a mi hijo y le reiteré que no lo hiciera”, explicó.

Así mismo, en entrevista con Blu Radio, también indicó que sabía perfectamente que el video se utilizaría como se hizo, para mostrarla como una agresora, por eso tampoco quería permitir que la azafata grabara.

Finalmente añadió que si efectivamente hubiera hecho las cosas como dicen, sobre el uso del tapabocas y sobre la presunta agresión física, no la hubieran dejado ir tan fácilmente del aeropuerto e incluso la ubieran demandado.

