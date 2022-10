Nelson Abadía felicitó a la selección Colombia sub-17 tras la clasificación a la final del mundial

El entrenador de selección Colombia femenina de mayores felicitó a la sub-17 por llegar a la final del mundial. Tomado de @FCFSeleccionCol

Todo un revuelo ha causado la clasificación de la selección Colombia femenina a la final del mundal sub-17 que se está disputando en la India. Nunca antes un combinado cafetero de fútbol tanto en la rama mujeres como de hombres había logrado una gesta de esta magnitud.

Luego de una definición trepidante desde los doce pasos ante Nigeria, al que derrotaron 6-5, las Chicas Superpoderosas alcanzaron lo impensado al sellar su boleto para disputar el título el próximo domingo 30 de octubre en Bombay, India, ante España, vigente campeón del mundo y que ya sabe lo que es derrotar a la selección Colombia, pues lo hizo en el inicio del certamen.

La cita entre la Tricolor y la Roja está pactada para las 9:30 a. m. hora colombiana en el D.Y. Patil Stadium con capacidad para 55 000 espectadores. Cabe recordar que en este mismo escenario ambas escuadras se cruzaron el 12 de octubre por la primera fecha del Grupo C, que terminó 1-0 a favor de las ibéricas con anotación de Jone Amezaga.

Las dirigidas por el entrenador Eugenio Gonzalo Martín llegaron a su segunda final consecutiva luego de superar en la semifinal a Alemania con un tanto sobre la hora de Lucia Corrales cuando todo estaba dado para la tanda de los penales.

En 2022 el fútbol femenino a nivel de selecciones ha tenido un buen balance gracias a las actuaciones de los combinados sub-17, sub-20 y mayores que dejaron el nombre de Colombia en alto clasificando a sus respectivos mundiales.

La selección Colombia femenina de mayores, que está bajo la batuta del entrenador Nelson Abadía, llegó a la final de la Copa América que se realizó en el país cafetero, cayendo ante Brasil por la mínima diferencia en el Alfonso López de Bucaramanga.

Sin embargo, el combinado nacional se ganó el derecho de jugar la próxima edición de la Copa del Mundo que se desarrollará en Australia y Nueva Zelanda. En la cita mundialista de Oceanía, Colombia integra el Grupo H junto con Alemania, Corea del Sur y Marruecos.

El estratega Nelson Abadía no fue ajeno a la actuación de la sub-17 en la India, y desde suelo australiano aprovechó para enviarle un sentido mensaje al equipo conducido por Carlos Paniagua, previo a la final ante España. “Me siento orgulloso de todas las gestas que están haciendo. Estoy convencido de que vamos a lograr este título, porque se lo merecen por su trabajo y por la grandeza que tiene el fútbol femenino colombiano (...) “Estoy muy agradecido y convencido de lo que son ustedes. Recuerden la frase que siempre les he dicho. ‘El campeón es un soñador que no se da por vencido’”.

El entrenador de la selección Colombia de mayores felicitó a las Chicas Superpoderosas por la clasificación a la final del mundial sub-17. Tomado de @FCFSeleccionCol

El video fue grabado en el estadio HBF Park, que está ubicado en Perth, Australia, en donde Nelson Abadía se encuentra planificando todo lo que será copa del mundo para la selección Colombia femenina el próximo año.

