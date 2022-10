Deuda externa de Colombia aumenta su valor en pesos en un 30 % por el alza del dólar

El dólar en Colombia tiene movimientos constantes. (Infobae)

El precio del dólar en Colombia parece inatajable, pues cada vez alcanza máximos históricos y está por superar la barrera de los 5000 pesos. Esto ha tenido una repercusión, el aumento del valor de la deuda externa en pesos colombianos, que según el Banco de la República representó en julio el 50,7 % del Producto Interno Bruto del País, es decir, US $176.098 millones.

Las cifras del Ministerio de Hacienda indican que el Gobierno registra una deuda de US $73.361 millones, es decir, el 40 % del total de la deuda de la nación, esto con corte al 15 de octubre. Esta deuda está repartida en bonos y préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, con el 55 y 16 % respectivamente, más otras obligaciones adquiridas por el país entre 2022 y 2061.

Cada año, el Gobierno debe destinar recursos para el pago del servicio de esta deuda externa, es decir, amortizaciones o abonos a capital y los intereses de todas las deudas. Por este concepto, hacen falta por pagar US $946 millones para el 2022.

De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) inició en julio en 4.151,21 pesos, lo que quiere decir, que en ese mes la deuda externa era de $731,01 billones. Pero, con la escalada del dólar, la deuda externa de julio estaría $875,02 billones si se convierte el valor del dólar actual, que está por alcanzar los 5000 pesos.

Este incremento se ha intensificado en lo que va corrido del 2022. Para enero, la deuda externa US $171.676 millones, y con la TRM en $3.981,16, ese valor representaba en pesos colombianos $683,46 billones. Pero, con el alza en el precio del dólar, la deuda llegó a $197,03 billones, o sea que se incrementó en un 28,82 %.

Para 2023, los servicios de deuda externa de Colombia tienen un total de US $5.276 millones; en 2024, US $9.000 millones; en 2025, US $7.225 millones, y en 2026, US $6.880 millones. Esto quiere decir que el país deberá pagar a sus acreedores casi US $30.000 millones en los próximos cuatro años. Esta situación se ve muy difícil si se hace la conversión a pesos colombianos y si se analizan las proyecciones en los cambios de la divisa.

Cabe recordar que el más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo proyecta un dólar cercano a los $4000 para los próximos cuatro años, lo que representa una deuda de $117 billones. Pero, con el dólar a casi $5000 habría un fuerte cambio en estas cuentas, aunque el Gobierno de Gustavo Petro no ha suscrito este Marco Fiscal. La reforma tributaria que actualmente está en trámite en el Congreso busca recaudar $22 billones en su primer año de vigencia y llegar hasta los $25 billones en el cuarto año.

Este martes, luego de varios días de una fuerte disparada, el precio del dólar tuvo una leve caída este martes. Cerró la jornada en un promedio de 4.948,15 pesos, tras perder 20,79 pesos frente a la TRM, que hoy se ubicó 4.968,94 y significó un nuevo máximo histórico.

La divisa tuvo un precio de apertura de 4,990 pesos. De igual forma, el máximo llegó a los 4.990 pesos, mientras que el registro mínimo se ubicó en 4.916 pesos.

La volatilidad del dólar seguirá debido factores nacionales e internacionales entre los que están el alza en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el impacto en el precio del combustible provocadas por la salida del mercado de millones de barriles de petróleo por la entrada en vigencia de las sanciones económicas contra Rusia, la advertencia hecha por el Banco Mundial de recesión económica y el anuncio de desaceleración económica.

