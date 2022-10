Wilmar Roldán en el ojo del huracán: expulsó a un jugador solo porque se quedó mirándolo

Wilmar Roldán expulsó a Facundo Boné por una razón insólita, las redes sociales explotaron en críticas. Imagen: Dimayor y Win Sports.

La penúltima fecha de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay II-2022 está en marcha y la jornada del sábado dejó varias sorpresas tanto buenas, como malas para los aficionados al balompié colombiano. Quienes se fueron con una sonrisa de lado a lado fue la hinchada del América de Cali, quienes se fueron del estadio Pascual Guerrero con una abultada victoria por 4-0 ante Deportivo Pasto.

Sin embargo, para el cuadro visitante el encuentro no fue para nada amable, no solo por la goleada que recibieron, sino también por una acción que determinó el ritmo de lo que restaría del partido. En la segunda parte, al minuto 51 cuando la Mecha ya se encontraba 1-0 arriba en el marcador, tras un gol de Juan David Pérez, el extremo Facundo Boné del Deportivo Pasto, realizó una protesta que no le gustó al juez central Wilmar Roldán, por lo que vio la tarjeta amarilla.

Pocos segundos después llegó lo insólito. Roldán se quedó mirando fijamente a Boné luego de haberlo amonestado, el jugador simplemente le devolvió la mirada en un par de ocasiones, sin chistar, sin recriminar o sin hacer comentario alguno. Únicamente por haberle devuelto la mirada el colegiado decidió mostrarle la segunda tarjeta amarilla, expulsándolo del encuentro.

La cara de incredulidad de Boné lo dijo todo, simplemente por haberlo mirado a Roldán terminó viendo la tarjeta roja. Luego de esa expulsión, América terminó anotando tres goles más y con esto se dio paso al inicio de una acalorada discusión, no solo en el terreno de juego, sino también en las redes sociales.

Vea aquí la insólita tarjeta roja que Wilmar Roldán le mostró a Facundo Boné del Deportivo Pasto:

El árbitro colombiano Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja a Facundo Boné simplemente porque el jugador se le quedó mirando. Video: Win Sports.

Quienes no ocultaron su descontento tras lo ocurrido fueron los propios miembros de la institución Volcánica. Varios jugadores por medio de sus redes sociales criticaron la actuación de Roldán, siendo el guardameta Daniel Martínez quien dejó un mensaje claro replicando una publicación de la cuenta El VAR central que analiza las decisiones arbitrales.

“La verdad coincido con la gran mayoría, fue una expulsión exagerada la de Facundo Boné. Protestarle al árbitro o mostrar desaprobación si da para tarjeta amarilla, pero es que acá no hay nada. Es más Roldán el que le arma la “cacería” mientras él habla, lo estaba esperando”

Te puede interesar: ¿Camerino roto? Vargas y Gamero se ‘contradicen’ sobre la situación deportiva de Millonarios

Aparte de la posición del jugador, varios periodistas y aficionados al Fútbol Profesional Colombiano también atizaron contra Wilmar Roldán y su ‘infantil’ actuar ante Boné. Las redes sociales se llenaron de mensajes como:

“Wilmar Roldán no debería ejercer más este año. Qué vergüenza lo que hizo acá” - @PauFresneda

“Mientras más le digan arrogante a Wilmar Roldán, más arrogante será. Disfruta esa impunidad porque nunca hay consecuencias. A Boné lo echó porque sí. Y no es la primera vez que hace algo así” - @riosgonzálezp

“Absurdo lo de Wilmar Roldán no más abusos de autoridad, no hay derecho, dirige con rabia, no hay otra explicación a la injusta expulsión de Boné” - @macotal

Justamente en abril de este año, Roldán fue partícipe de una acción similar, donde expulsó a Gustavo Ramírez del Deportes Tolima, aparentemente porque el jugador no ‘le pidió perdón’ tras haberle reclamado.

Los actos de soberbia y arrogancia de Roldán han sido uno de los puntos de inconformidad más grandes dentro de la esfera arbitral del balompié colombiano y desde hace bastante tiempo se vienen denunciando sus actuares sin que este llegue a ser sancionado.

SEGUIR LEYENDO: