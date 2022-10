Kika Nieto creó video para generar consciencia sobre el autoexamen de seno y la critican en redes porque no sabe cantar

En la imagen, la influencer bogotana, Kika Nieto. Foto: Instagram Kika Nieto

Erika Nieto Márquez, más conocida en redes sociales como Kika Nieto, es una famosa creadora de contenido bogotana que cada tanto se hace tendencia en el país debido a los videos que publica en sus redes sociales y pasadas polémicas de las que ha sido protagonista. Nuevamente, el nombre de la joven de 29 años está siendo mencionado en las redes sociales a causa de una reciente canción que publicó en sus perfiles.

El pasado 19 de octubre se conmemoró el ‘Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama’, una enfermedad que cada año en Colombia reporta cerca de 15.000 casos -según cifras recientes del Ministerio de Salud-. Con ocasión de este día y para crear consciencia sobre la importancia del autoexamen para detectar los síntomas de este padecimiento, se promueven muchas campañas a través de los canales privados, fundaciones y el Gobierno.

Por su parte, Kika Nieto quiso utilizar su influencia en redes sociales con más de 4.4 millones de seguidores en Instragram y 4.2 en TikTok para crear un ‘trend’ que promueva la realización del autoexamen. “tócala las bubis, tócalas, tócalas. Revísate las bubis, tócatelas toditas, sin miedo son tus chicas”, canta la bogotana, mientras también realiza un baile junto a su esposo y cuñado.

La influenciadora bogotana, junto a su esposo Santiago Macías y su cuñado Sebastián, publicaron un video musical que habla sobre la importancia de realizar el autoexamen

En la canción, Kika Nieto también da los pasos para realizar la revisión de los senos. Sin embargo, en redes sociales nuevamente los ‘haters’ de la famosa se han encargado de volverla tendencia, no por el video que realizó, sino por su tono de voz y su nuevo look.

“Taylor está temblando ahora mismo después del tema del año producido por Kika Nieto”; “Kika Nieto hoy creó la industria musical”; “Yo no me puedo tomar enserio a Kika Nieto con ese pelo, ni Claudia López se atrevió a tanto”; “No parce a Kika Nieto definitivamente se le corrió la teja”; “Kika Nieto es lo más cringe que tiene Colombia y no, no lo voy a discutir con nadie”, son algunos de los comentarios que se ven en las redes sociales.

Sin embargo, aunque existen personas que se burlan de que la influenciadora no canta perfecto o por su cambio extremo de apariencia, muchas otras han logrado entender el mensaje que Nieto trata de promover con esta canción. “Agradezco esto porque no lo había hecho hasta que vi tu tiktok”; “Me encanta que uses tus redes sociales para difundir este tipo de mensajes! De eso se trata ser influencer, te admiro y te respeto”; “Gracias por tomarte el tiempo de crear este tipo de contenido”, le escribieron algunos de sus seguidores.

Ante el impacto del video (más de medio millón de reproducciones en Instagram y más de tres millones en TikTok), incluso ‘haters’ de la bogotana o personas que normalmente no consumen su contenido, salieron en su defensa de las críticas para rescatar el mensaje de fondo: la importancia del autoexamen.

“Criticar a Kika Nieto por cualquier cosa que sube ya es demasiado vintage, maduren”; “Qué bobada con Kika Nieto, la molestan a ella por un video que tiene toda la razón, revísense esas tetas pues y dejen de joderla”; “Lo que está haciendo Kika Nieto es conciencia no está demostrando si canta o no, maduren”; “En serio están criticando a Kika Nieto por hace una canción incentivado al autoexamen de mama? Vayan a revisarse”, fueron algunos de los comentarios.

Otra persona también señaló que había que recordar que la misma Kika Nieto se detectó un tumor en un seno gracias al autoexamen. “Yo sé que Kika Nieto no canta, pero me gusta esta canción porque al menos genera conciencia. Yo creo que ella lo que quiere es eso, además de que casi fue víctima de este cáncer... Entendamos el propósito”, escribió.

En un reciente video, Kika Nieto recordó la vez que detectó el tumor en su seno. “Yo me hice el autoexamen en la ducha, me toqué todo el seno y encontré una bolita, pensé que se iba a ir, fui muy ingenua, pero no, siguió creciendo y empezó a doler mucho”, dijo la influenciadora. Luego agregó que tras ir al médico se retiró el tumor, “ya no está en mí, ya me lo quité, pero igual debo seguir cuidándome, además en mi familia hay mujeres que han tenido cáncer de mama”.

