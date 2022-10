Otro colombiano estará en el Mundial de Fútbol: Juan Carlos Osorio consiguió nuevo empleo y viajará a Catar

El exdirector técnico de la selección de México fue contratado por ESPN para participar de la Copa Mundial de Catar 2022. Cortesía Dimayor

Faltan tan solo 32 días para que la pelota ruede en suelo catarí en lo que es la fiesta más grande del fútbol mundial. La Copa del Mundo tiene todo listo para que las mejores selecciones del planeta se enfrenten entre ellas y puedan llegar a la cima del balompié.

En suelo colombiano los ánimos por el mundial no son fuertes, con el fracaso de la selección Colombia de no poder clasificar a la cita orbital, el interés por el torneo está casi por el suelo. No obstante si habrá participación de connacionales en la competencia, hecho que podría llamar la atención de la población.

A los futbolistas de ascendencia colombiana, más los árbitros y Faryd Mondragón que trabajará con la FIFA, se le sumó una nueva persona que será participante activo del mundial de Catar. El cubrimiento televisivo del torneo más importante del planeta en el hemisferio sur estará a cargo de Juan Carlos Osorio, quien hará parte del equipo de trabajo de ESPN analizando específicamente a la selección de México.

Osorio será parte del panel establecido para el reconocido programa Fútbol Picante, aparte de servir como comentarista en los partidos del cuadro Manito ante Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Una de las principales razones por la cual, el canal internacional de transmisiones deportivas decidió contratarlo es por su experticia en el fútbol internacional.

Cabe recordar que Juan Carlos fue el director técnico de la selección de México desde 2015 hasta 2018, siendo el encargado de llevar al equipo al mundial de Rusia. Durante su paso por el seleccionado Tricolor, Osorio logró dirigirlos en un total de 52 partidos cerrando su ciclo con un promedio de obtención de 2.00 puntos por partido.

En sus primeras palabras dentro ESPN, el exdirector técnico del país centroamericano afirmó que su paso por la selección fue el puesto más grande que ha tenido en toda su carrera profesional y le agradeció a la población mexicana por haber confiado en él en ese tiempo:

“Creo que fue el cargo más importante que he tenido en el fútbol, en mi carrera profesional, fue la oportunidad más grande de competir a nivel internacional, en el evento más importante que hay. Me siento muy agradecido por toda la afición mexicana por darme esa oportunidad”

Luego, dentro de sus palabras de bienvenida afirmó que estará siguiendo de cerca al equipo que ahora dirige el argentino Gerardo Martino. Precisó que el partido contra Argentina será el más complicado de la fase de grupos, siendo este de bastante estrategia, mientras que Polonia y Arabia Saudita son los rivales más asequibles para vencer:

“Estaré con todos ustedes, apoyando analizando, sufriendo y disfrutando de los partidos de la selección mexicana contra Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Esta es una gran oportunidad de trabajar con hombres muy reconocidos del fútbol mexicano y espero contribuirle al panel”

Antes de recibir este importante puesto, el estatega Juan Carlos Osorio se encontraba sin trabajo. Específicamente desde el 31 de marzo de este año Osorio estaba libre de labores tras ser liberado de su puesto como timonel del América de Cali debido a malos resultados cosechados.

