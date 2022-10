Uno de los mejores spa de Latinoamérica queda en Bogotá, según un listado internacional

En la imagen, los hidromasajes que ofrece el spa del JW Marriott de Bogotá. Foto: JW Marriott de Bogotá

Colombia sigue sumando reconocimientos a nivel mundial por destacarse en el área de turismo y hostelería. Esta vez, los World Spa Awards reconocieron al JW Marriott de Bogotá como uno de los hoteles de Latinoamérica con el mejor spa en este 2022.

Los premios, que ya van en su versión número ocho -y que son conocidos como ‘la hermana’ de los World Travel Awards-, galardonan cada año la excelencia en el turismo de spa y bienestar a lo largo del mundo.

“Recibimos una maravillosa variedad de nuevos nominados a los World Spa Awards este año, lo que resultó en un gran número de ganadores por primera vez de los World Spa Awards. También vimos que los ganadores anteriores continuaron sobresaliendo y conservando sus títulos”, expresó la directora general de los World Spa Awards, Rebecca Cohen.

Este año, en la categoría ‘El hotel con el mejor spa’, el galardón a nivel nacional se disputaba entre el Bastión Luxury Hotel Spa (Cartagena); One One Day Spa del Hotel 101 Park House (Bogotá); So Spa en el Sofitel Legend Santa Clara (Cartagena); The Spa en el Hotel Charleston Santa Teresa (Cartagena), y el JW Marriott (Bogotá), siendo este último el que se llevó el premio.

También puede leer: Por qué el pasaporte colombiano es el quinto mejor de toda Latinoamerica y el 41 en el mundo

De acuerdo con la página oficial del JW Marriott de Bogotá, el spa -que opera entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche de lunes a domingo- fue diseñado para ser un espacio “para descansar y relajarse, donde la sinergia de los aromas extraídos de plantas medicinales envuelve la mente y desintoxica el cuerpo”.

Entre los servicios que ofrece el spa del JW Marriott de Bogotá están los masajes con piedras calientes. Foto: JW Marriott de Bogotá

Entre los servicios y tratamientos que encontrarán los huéspedes en el spa, están: masajes, exfoliación, tratamientos faciales, sala de vapor, tratamiento de ojos, piscina de entrenamiento y envoltura corporal. Como extra, las parejas además cuentan con la opción de recibir masajes juntos.

“Con otro año de ganadores destacados, esperamos alentar el aumento continuo de las reservas de spa y bienestar a medida que los viajeros buscan experiencias de spa y bienestar auténticas y de lujo”, señaló la directora de los World Spa Awards.

Pero los World Spa Awards no han sido los únicos premios en los que Colombia ha brillado en lo que va del 2022. A inicios del pasado mes de septiembre, el país se llevó 14 galardones en los World Travel Awards 2022 -más conocidos como los ‘Oscar del Turismo’-.

También puede leer: Por Halloween y semana de receso, habrá cambios en las rutas aéreas en Colombia: le contamos frecuencias y nuevos trayectos

“En el marco de la ceremonia, el presidente de los World Travel Awards, Graham Cooke, expresó: “Qué tarde tan increíble en el majestuoso Sandals Montego Bay, en Jamaica. Los World Travel Awards tuvieron el privilegio de reconocer las fuerzas impulsoras de la industria de las naciones líderes a lo largo y ancho de las regiones del Caribe y las Américas. Como ejemplos estelares de excelencia turística, nuestros ganadores nos han ayudado a elevar una vez más el punto de referencia colectivo”.

En esta edición de los Oscar del Turismo, Bogotá y Cartagena fueron las ciudades del país que más premios sumaron. Mientras la capital colombiana se llevó tres galardones, la capital del departamento de Bolívar se llevó cinco distinciones. Los premios restantes fueron entregados a Medellín, Barranquilla, Cali y San Andrés.





SEGUIR LEYENDO