La pobreza es la misma en Colombia y en Venezuela, aseguró el embajador en Caracas Armando Benedetti

Armando Bendetti, senador. (Colprensa - Diego Pineda)

En medio de la reapertura de la frontera de colombo-venezolana, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, señaló que aún hay una ardua tarea para normalizar las relaciones binacionales, primero en cuanto a la infraestructura de los pasos fronterizos, ya que muchas de ellas se encuentran en mal estado. y segundo tiene que ver con los consulados e incluso con la casa del embajador, pues se encuentran tienen un grado avanzado de deterioro, incluso, aún no hay todo el personal para tener funcionando plenamente estos puntos.

“Hay que empezar de cero...es bastante triste y deprimente como dejaron las estructuras físicas”, ha señalado el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.

Por el momento, solo se abrirá el paso fronterizo del puente Simón Bolívar, luego le seguirá el de Francisco de Paula Santander, y Después el de tienditas, sitio que no se pudo inaugurar debido a las fricciones entre los gobiernos de los dos países.

Según Armando Benedetti, en una entrevista con Blu Radio, el estima que la normalización de estas infraestructuras y de los consulados se logre en tres meses. En ese medio le preguntaron cómo percibía la pobreza y la problemática social en Venezuela.

“Yo lo que he visto... yo hace 12 años no venía a Caracas... el cuento es que la burbuja donde uno está, estilo la zona rosa en Bogotá, estrato seis en Medellín, yo he preguntado aquí hace dos años (ha crecido) del cielo a la tierra, la dolarización ha permitido que la inflación baje. Obviamente, quien paga los platos rotos son los estratos 1,2 y 3″, señaló Benedetti a ese medio.

“Pero cuando yo salgo de esa burbuja en Caracas, yo me siento andando en una calle de Bucaramanga, de Armenia, de Santa Marta, de Barranquilla... es la misma pobreza, yo no entiendo por qué creen que la pobreza de allá (Colombia), es la misma que aquí (Venezuela), yo no he visto en esos sectores el tema de la cola, etc, etc”, aseveró el embajador a Blu Radio.

“Por favor, créame, incluso, uno a veces se pierde en el sentido que los paisajes, las casitas en zona de riesgo, las montañas es lo mismo que tenemos en Colombia, de pronto es que aquí no tienen empleo”, señaló el embajador añadiendo que las sanciones de Estados Unidos han asfixiado la economía de Venezuela.

“Aquí no todos los ricos se fueron, hay mafias que ganaron mucho control y mucho dinero y son las primeras que van a intentar sabotear este proceso; entonces el tema que los venezolanos se están empobreciendo es que ellos necesitan alimentos, yo no había visto el tema que dos países se complementaran tanto (...) los alimentos están pasando hace rato, pero a unos costos altísimos”, puntualizó.

Sobre el comercio entre los colombianos y venezolanos señalo que las empresas de Colombia ya no venderán sus producto a pago a 30 días o tres meses, sino que tendrán que recibir anticipadamente su pago por el miedo que genera que no se les cancele por los productos que venden al vecino país.

Sobre las empresas que quedaron atrapadas tras el cierre de las fronteras y las relaciones nulas con Venezuela, Benedetti señaló que “yo he estado haciendo inventario, y oh sorpresa, varias empresas colombianas si fueron indemnizada”, pero que las que fueron expropiadas por el chavismo se está revisando para ver qué se puede hacer; la otra semana se tendría respuesta por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

