La peculiar propuesta de matrimonio que Karol G recibió en uno de sus conciertos

Actualmente son varios los artistas colombianos que están de gira por el mundo, Camilo realiza su ‘De adentro pa’ afuera tour’, Sebastián Yatra ha puesto a bailar y cantar a sus fanáticos con el ‘Dharma tour’ y Karol G recorre los Estados Unidos con el ‘Strip Love Tour’.

Ahora, en medio de uno de los conciertos que la cantante urbana dio en el marco de su gira musical, recibió una particular propuesta de matrimonio de parte de uno de los asistentes a su show, quien en compañía de su pareja sentimental, le llegó con pancarta en mano en la que destacaba el siguiente texto: “Carolina Giraldo, cásate conmigo, la tóxica me da permiso. (fan #1)”. No sobra aclarar que, Carolina Giraldo Navarro es el nombre de pila de la cantante.

Entonces, fue la propia novia del mencionado fanático, Anelyss Pérez, quien compartió desde su cuenta en TikTok el video que captó dicho momento. Fue así como se le ve a Karol G caminar por el escenario hasta detenerse en frente de la pancarta, posteriormente, la leyó ante todo su público eufórico.

No hay que dejar por fuera que, incluso, el fanático en cuestión le enseñó el anillo de compromiso. “... ¿Con anillo y todo? ... ay no, pero es que yo no me quiero comprometer... estamos solitos ¿sí o no? así más chimb*”, fue la respuesta de la reguetonera colombiana.

Al momento de compartir el mencionado video en sus redes sociales, Pérez lo hizo bajo la leyenda de: “¡Uno solita es más chimbit*! Ya me conocen como tóxica internacional”.

Aquí lo compartido por Anelyss Pérez sobre la propuesta de matrimonio de su novio a Karol G:

Por otro lado, vale recordar que la intérprete de ‘Ay, ¡Dios mío!’ estará concentrada en su gira hasta principios de noviembre próximo, puesto que su último concierto finalizará en Boston el dos de dicho mes.

Karol G comparte avance de la que sería su próxima canción:

EL pasado sábado 17 de septiembre en Colombia se celebró el famoso ‘Día del amor y la amistad’ y, a modo de enviarle buenos deseos a sus fanáticos para festejar esta fecha, Karol G los sorprendió con un breve avance de lo que aparentemente será su próxima canción.

Entonces, desde su cuenta en TikTok, el pasado sábado la cantante urbana puiblicó un video en el que se le ve escuchando el tema en cuestión: “No funcionamos, lo dimos todo, pero no se nos dió ... pero antes de irnos, vamos a hacerlo por última vez, bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos”, es parte de lo que interpreta. A su vez, la reguetonera paisa publicó dicho clip bajo la leyenda de: “Feliz dia del amor y la amistad, Porno”. Tal vez, esta última palabra sea el título de la canción.

Solo resta esperar si en los días próximos, la cantante paisa amplía la información sobre este sencillo que parece estar dedicado a los corazones rotos. Por lo pronto, poco antes de compartir este corto avance del tema, la también intérprete de ‘El barco’ había escrito en su cuenta de Instagram: “Les quería contar que ‘$TRip Love Tour’ va increíble y que ya pronto viene música nueva”.

En lo que va de este 2022, Karol G ha lanzado canciones tanto en solitario como en colaboración, todas ellas han sido un éxito.

