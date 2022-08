Apple TV+, Netflix y Hulu están interesados ​​en adquirir la serie cancelada de HBO Max, “Batman: Caped Crusader”

"Batman: Strange Days" de 2014 es un cortometraje creado por Bruce Timm. (DC)

Tras la fusión de Warner Bros con Discovery, el universo de Batman fue uno de los que más ha padecido las nuevas estrategias de la compañía que ocasionaron que proyectos como Batgirl, Merry Little Batman y Batman: Caped Crusader fueran cancelados y sacados de manera definitiva del calendario de estreno, a pesar de que ya estaban terminados.

Si bien esta noticia desanimó a los fanáticos de El caballero de la noche, lo cierto es que no todo está perdido, ya que al menos en el caso de Caped Crusader podrá llegar a algún sistema streaming, según ha revelado The Hollywood Reporter.

Se ha dado a conocer por medio del boletín Heat Vision que Apple TV +, Netflix y Hulu están compitiendo por hacerse con los derechos de transmisión de esta serie animada creada Bruce Timm, cocreador de Batman: The Animated Series, así como los directorers J.J. Abrahams y Matt Reeves (Cloverfield).

Aunque Warner Bros. Discovery canceló el proyecto, la producción continuó con la esperanza de que otras compañías quisieran comprarlo y al final pudieran obtener un precio más elevado que el que la plataforma en la que se transmitiría originalmente les daría.

Timm está creando esta serie como una reinvención de ese mundo, con un tono más adulto del que se le permitió trabajar en los años 90 y a su vez está hecho para narrar los primeros días en la carrera contra el crimen que vivió Bruce Wayne, enfocado en el ingenio de los múltiples artilugios que normalmente emplea el héroe.

Aunque no será una continuación directa del trabajo anterior de Timm, la película de 2022 The Batman con Robert Pattinson como protagonista, el director aseguró que incluso será lo más alejado posible a lo que antes se ha realizado sobre el popular personaje salido de DC Cómics. Además de estar repleta de personas que conocen todo lo relacionado con Batman, la serie eligió a un aclamado escritor de historietas Ed Brubaker, quien tuvo a su cargo desarrollar la escritura de la historia.

El informe Heat Vision, también confirmó además que entre los proyectos cancelados también están Merry Little Batman, The Day the Earth Blew Up: A Looney Toons Movie, Bye Bye Bunny: A Looney Toons Musical, Did I Do That to the Holidays: A Steve Urkel Story y The Amazing World of Gumball: The Movie. Dicho documento detalla que la razón de las cancelaciones son por un temas presupuestal más que de calidad, como origtinalmente lo declaró Warner Bros. Discovery cuando enlató Batgirl.

Batman: Caped Crusader es una idea que surgió tras el cortometraje de 2014 Batman: Strange Days. El pequeño film está en blanco y negro y encaja en el género negro, sirviendo como base para lo que querían que fuera el espectáculo. Sin embargo, James Tucker, coproductor ejecutivo dejó en claro que Caped Crusader tendrá algunas diferencias al material que lo inspiró.

“No será en blanco y negro a menos que pueda convencer a Timm para que haga un episodio especial en blanco y negro. Se inspirará en el expresionismo alemán y en el género negro”, dijo Tucker a The Hollywood Reporter.

