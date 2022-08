Big Time Rush y su gira ‘Forever’ llegan a Colombia en 2023

Big Time Rush durante su visita a México, lugar donde concluyó la primera etapa del 'Forever Tour' Foto: (Instagram/@bigtimerush/@kendallschmidt)

Este jueves se anunció que la boy band norteamericana Big Time Rush tiene programadas nuevas fechas de su gira ‘Forever Tour’ en América del Sur para el primer semestre de 2023. Entre las cinco fechas que incluyen paradas en Chile, Argentina y Brasil, se encuentra Colombia.

Producida por Live Nation y traída a Colombia por Ocesa, el cuarteto se presentará en el país el próximo 28 de febrero en Chamorro City Hall, en la que será la tercera fecha de la gira que iniciará el 24 de febrero en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile. Las siguientes paradas serán en Buenos Aires (en un escenario todavía pendiente de confirmación), Bogotá y São Paulo, antes de concluir en el Vivo Rio de Río de Janeiro el 5 de marzo.

Las boletas saldrán a la venta para el público en general a partir del 2 de septiembre en el portal Eticket. Antes habrá una preventa para los miembros del club de fans de Big Time Rush a partir del martes 30 de agosto a las 9:00 a. m., a la que seguirá la preventa para clientes de Grupo Aval a partir del miércoles 31 de agosto y hasta el 1 de septiembre.



Fenómeno de masas creado desde la televisión

Big Time Rush se convirtió en una sensación a partir de 2009 tras el lanzamiento de la serie de televisión de Nickelodeon que lleva su nombre. El programa fue un gran éxito y catapultó al grupo al estrellato en la vida real. Con tres álbumes de estudio, tres EP, un álbum en vivo, tres recopilatorios de grandes éxitos y trece sencillos; la actividad del cuarteto se desarrolló a un ritmo bastante intenso, completando cinco giras internacionales entre 2011 y 2014.

Tras la finalización de la serie en 2013 (que incluyó una película lanzada en 2012) y el final de la Big Time Rush Live 2014 World Tour que los llevó a presentarse en buena parte del planeta, decidieron tomarse un receso indefinido. En junio de 2020, la banda celebró una reunión virtual sorpresa. para celebrar el décimo aniversario de su tema ‘Worldwide’, lo que derivó en una histeria masiva entre sus fanáticos a través de las redes sociales.

Big Time Rush se hizo viral nuevamente cuando las cuatro temporadas de Big Time Rush de Nickelodeon se agregaron a Netflix en marzo de 2021, provocando que los fanáticos que crecieron con ellos pidieran por una reunión oficial. Poco después, en julio de 2021, la banda anunció que se unirían para dos shows especiales en vivo en Nueva York y Chicago, los cuales agotaron su boletería en cuestión de minutos.

Ahora, con el lanzamiento de su gira ‘Forever Tour’ y el lanzamiento de nueva música que incluye los sencillos ‘Honey’, ‘Fall’, ‘Not Giving You Up’ y ‘Call It Like I See It’, los fanáticos pueden esperar ver mucho más del grupo en los próximos años. Con su regreso, Big Time Rush también ha optado por incursionar en el mercado latino con la publicación de su sencillo ‘Dale Pa’ Ya’, que contó con la producción de Maffio, tres veces ganador del Grammy Latino por sus colaboraciones con Fonseca y Gente De Zona.

El Forever Tour ha tenido un gran éxito desde su lanzamiento a principios de 2022, con fechas agotadas en lugares icónicos que van desde el Madison Square Garden de Nueva York, hasta una serie de tres espectáculos en México.

