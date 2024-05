Alina Lozano se enteró del gusto culposo de Jim Velásquez y le puso tatequieto: “¡Contrólate un poco!”

La actriz le reclamó a su esposo por un aspecto que tiene a su esposo "enamorado" de su empleada del servicio - crédito @lozanoalina/Instagram

La boda entre la actriz Alina Lozano y el creador de contenido Jim Velásquez en noviembre de 2023 sigue dando de qué hablar en redes sociales, ya sea desde la incredulidad, la admiración o el rechazo a la relación entre ambos, por cuenta de la gran diferencia de edad que se llevan.

Debido a que regularmente están publicando contenido en el que abordan distintas situaciones de su matrimonio, en el tiempo que llevan juntos se dieron a conocer una serie de historias que los seguidores de la pareja quieren saber cómo van a terminar. Una de esas involucra a Rosita, la empleada del servicio de Alina durante años y que además de los quehaceres diarios contribuyó en la crianza de Samuel Lozano, el hijo que la intérprete tuvo con Mijail Mulkay en su día.

Tiempo atrás, Rosita confirmó que deseaba regresar a su pueblo de origen, en el departamento de Magdalena. “En el futuro ya me veo por allá, en Pajaral, en las flores, organizada y haciendo mis cosas. Ya la señora Alina tiene su esposo y su hijo tiene que irse a estudiar, entonces esto a mí me da tristeza porque yo no le he dicho que me voy, pero yo ya quiero hacer mi vida en Pajaral, organizar mi vida y cosechar mis cosas, pero todavía no le he dicho a la señora Alina, me da mucha tristeza”, indicó la mujer el pasado marzo, explicando que ahora que la actriz se había casado, sentía que debía terminar ese ciclo.

Jim Velásquez y Alina Lozano se casaron en noviembre de 2023 en una ceremonia a la que fueron invitados diferentes creadores de contenido - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Mientras llega el momento de la despedida, Alina encontró la forma de incorporar a Rosita a una de sus más recientes publicaciones, tras realizarle una singular propuesta que involucraba a su esposo. Antes de que llegue el momento de la despedida, en una historia de Instagram compartida en el perfil de la actriz, esta compartió un intercambio de palabras con Jim debido a que había terminado de almorzar y le seguía preguntando por comida.

El joven explicó que solamente le preguntaba por la preparación del pescado, a lo que Lozano respondió que él sería más feliz si se hubiera casado con Rosita. Cuando a ella le preguntaron si sería feliz si se casara con Jim, respondió entre risas que no, pero indicó que se lo llevaría para la Costa con ella. “Vives enamorado de la forma como cocina Rosa. ¡No dejó nada en ese plato!. Entonces cuando acaba comienza a preguntarle ‘y entonces el pescado, y entonces cómo es que lo haces’... No amor ¡Controlate un poco!”, expresó Alina entre risas. Al subir la historia, señaló a Jim de “insaciable”.

Alina Lozano y Jim Velásquez reconfirmaron su embarazo con su primera ecografía

Alina Lozano y Jim Velásquez mostraron primeras imágenes de su bebé - crédito @lozanoalina/Instagram

Pero si hay una historia que ha capturado la atención de los seguidores de la pareja, es la de su deseo de ser padres. Desde hace meses tanto Alina como Jim afirmaron que estaban buscando asesoría médica para que la actriz quedara encinta sin riesgos a su salud por cuenta de su edad.

En los últimos días la pareja compartió en sus cuentas oficiales algunas imágenes de su primera vez asistiendo juntos a una ecografía en la que escucharon y vieron a su bebé. De momento no dieron a conocer su sexo ni dieron mayores detalles sobre el tiempo de embarazo que tiene Alina, pero si dejaron abierta la posibilidad de que no sea solo un bebé el que esperen juntos. “Vamos a escuchar el latido del corazón y sabremos si será uno, dos o tres”, comentó Jim, en referencia a la manera en que funciona la fecundación in vitro.

“Resulta que cuando se hace un embarazo in vitro, esto quiere decir que una mujer joven o fértil dona sus óvulos y cuando en el laboratorio se insertan los espermatozoides del hombre es posible que no sea solo uno el que se fecunde, pues en la mayoría de los casos sucede que se fecundan hasta tres”, detalló Jim al respecto.