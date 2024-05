Jhonny Rivera habló sobre los nervios en el escenario: “Ahí, me llenó de inseguridad”

El cantante tiene dos razones por las cuales las dudas le hacen sentir temor en sus presentaciones - crédito @chismescalientescol/Instagram

Todo parece indicar que los años y el profesionalismo de Jhonny Rivera no son suficientes para no sentir nervios al subir al escenario. O por lo menos, eso fue lo que dijo el intérprete de música popular durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Y es que en el escenario pueden ocurrir múltiples eventos que sacan a flote las inseguridades de los cantantes, sea cual sea su género y el tiempo que lleven en la industria. Nada más basta recordar una de las presentaciones de Karol G en su gira Mañana será bonito Latam cuando todas las luces del escenario fallaron debido a un problema con los generadores.

Este sería el caso de Jhonny Rivera, que recientemente fue interrogado por sus seguidores para conocer un poco más sobre su carrera musical. Un curioso internauta formuló la pregunta si el cafetero todavía siente nervios cuando se sube a cantar en tarima, aclarando que son dos motivos en especial los que lo ponen a dudar.

La primera razón por la que siente miedo el intérprete de Culpables y Mi decisión es cuando debe cantar en fiestas privadas y estas son organizadas por gente de clase alta. Aseguró que “yo siento que no me van a cantar la música, que no me van a aplaudir, entonces me lleno como de una inseguridad y ahí sí siento nervios”.

Pero esta no es la única razón del artista para sentir temor previo a una presentación, pues, aunque ha colaborado con varios de sus colegas y compartido escenario con otros tantos, puede llegar a sentir que es un “segundo plato” dentro del show que verán las personas.

“Cuando hay muchos artistas, yo siento como que: ‘ay, no, a mí no es a quien están esperando. Están esperando es a Jessi Uribe o Yeison Jiménez’. Entonces me creo un bloqueo mental ahí pensando: ‘no, la gente va a querer es a Yeison y se van a aburrir’”, confesó el pereirano en la misma historia de Instagram.

Cómo se ha sentido en su paso por Europa

A través de sus redes sociales, Jhonny Rivera confirmó que se encuentra de paso por Europa llevando su música por diferentes ciudades del continente. Pese a que presentó un fuerte dolor en una de sus piernas debido a un mal movimiento, aseguró que la mayoría de las ciudades ofrecen alternativas de movilidad para que esta afección no impida su movilización por los escenarios que ha pisado.

En el clip en el que hace la confesión, acompañado de su novia Jenny López, se puede ver al cafetero subido en uno de los coches especiales que tiene el aeropuerto de Alemania para personas con dificultad en su movilidad.

“Haberme aporreado la pierna me ha hecho conocer cosas maravillosas, pues miren estos servicios en los aeropuertos, me han atendido como un rey. Miren me llevan, no tengo ni que caminar, fuera de eso, hay un carro especial para llevarme directamente hasta el avión (...) Hay unas muchachas que lo cargan a uno”, dijo sonriendo y en tono de broma el artista.

Finalmente, hizo énfasis en que en estos países prestan atención a los discapacitados, priorizando siempre el bienestar de sus visitantes. Agregó que en Colombia este tipo de situaciones si se siente el retraso en los diferentes aeropuertos.

“Le dan demasiada prioridad a los discapacitados. Estoy en Alemania no sé si es un servicio del aeropuerto o de la aerolínea, pero de verdad que es increíble. En eso si estamos atrasaítos nosotros”, concluyó.