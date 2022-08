Deportivo Cali ya está al día con el salario de sus jugadores

Luis Fernando Mena le pidió a la hinchada tener calma, ya que su única intensión es sacar de este bache a la institución Verdiblanca.

El 2022 no ha sido el año para el Deportivo Cali que ha tenido una pésima presentación en la Liga BetPlay Dimayor, Copa Colombia y Conmebol Libertadores. La obtención de la décima estrella a finales del año anterior desnudo todos los problemas en la interna del cuadro Azucarero, que pasa por una difícil situación financiera.

Para colmo, el equipo es el actual golero del campeonato con tan solo un punto y la llegada de Mayer Candelo a la dirección técnica del club aún no ha dado los frutos esperados, puesto que se han tejido rumores sobre posibles discrepancias entre el entrenador con la figura del equipo, Teófilo Gutiérrez.

Ahora le salió otra pata al gato a la compleja situación de Cali, dado que Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) solicitó al Ministerio del Deporte quitar el reconocimiento deportivo al cuadro caleño por el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales de sus jugadores.

“ACOLFUTPRO solicita a @MinDeporteCol la suspensión del reconocimiento deportivo del @AsoDeporCali por incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales con su plantel de futbolistas profesionales, con mora superior a 60 días (Art. 8 Ley 1445 de 2011)”.

La Asociación de Futbolistas Profesionales pidió a Mindeporte suspender el reconocimiento deportivo al Cali. Tomado de @acolfutpro

El presidente de la institución, Luis Fernando Mena, se refirió sobre este tema durante una entrevista al programa Blog Deportivo de Blu Radio, en el que aseguró que dichas acusaciones no son reales dado que ya pusieron al día con los salarios del plantel.

“No sé el interés que hay detrás de tanta noticia falsa. Ayer no se pagó porque era festivo, pero ya esta mañana se hizo el pago del mes (…) El periodo de dos meses que alegan ya no existe. Me di cuenta de eso en una entrevista que me recordaron eso, llamé a la financiera y me hicieron saber que ya se pusieron al día”.

Del mismo modo, Mena le pidió a la hinchada tener calma, ya que su única intensión es sacar de este bache a la institución Verdiblanca. “Remen todos juntos”, pues aún nada está perdido. El presidente aseguró que su único objetivo es la grandeza del club, por eso, le pide a la afición que estén del lado de ellos y den más del 100%.

“Las redes sociales han empezado a decir que el Cali está quebrado, y no es así, eso lo único que genera es que los bancos se alejen cuando más los necesitamos de aliados. He dado mi palabra, pero cuando pasan estas cosas es muy dificil”.

Por último, el máximo directivo del Superdepor remarcó que el Cali está lejos del descenso y que con un trabajo mancomunado se podrá revertir el mal momento en los diferentes frentes.

“Estoy seguro de que con la ayuda de todo el mundo: hincha, asociado, junta directiva y compañeros, este barco se endereza rapidísimo (…) Estoy seguro de que vamos a voltear esto de la mejor manera y aquí vamos a darle el poder al rendimiento deportivo. Todos los equipos tienen riesgo de ir a B, nosotros estamos lejos y así será por mucho tiempo. Caímos en esto, el daño de la copa y todo es normal”.

Por su parte, el director ejecutivo de ACOLFUTPRO, Carlos González Puche, mostró su preocupación en el programa Zona Libre de Humo, por lo que sucede en las toldas del Deportivo Cali. “Preocupa como un club tan grande como @AsoDeporCali esté pasando por esta situación de atrasos de pagos. Quienes nos informan de los atrasos, los jugadores”

