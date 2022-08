Congresistas solo cobrarán por lo que trabajen: Gustavo Bolívar explicó su proyecto de pago por sesión

El congresista del Pacto Histórico explicó de que se trata el proyecto de pago por sesión. Foto: Colprensa

El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, es uno de los promotores de la reforma al Congreso la cual busca acabar con la mermelada, disminuir el ausentismo y reducir el salario de los congresistas, entre otros, sin embargo, el expresidente Iván Duque, antes de culminar su periodo como jefe de Estado, dejó firmado un aumento para los senadores y representantes a la Cámara de un 2.61 %; una decisión que fue cuestionada.

Varios senadores y representantes se manifestaron al respecto y uno de los que rechazó este incremento fue Gustavo Bolívar que señaló que esto lo que hace es aumentar la brecha y afirmó que presentará un nuevo proyecto que buscará el pago por sesión. El senador del Pacto Histórico también destacó que ya sea de esta manera o el de “la rebaja a 25 salarios” que busca la reforma al Congreso, lograrán bajar el salario de los congresistas.

El incremento del salario de los congresistas que dejó firmado el expresidente Iván Duque Márquez antes de culminar su gobierno permite que ahora perciban un pago mensual de aproximadamente 35′316.450 pesos colombianos, una diferencia de 898.313 pesos que significa el 2.6 %. El decreto señala que, “La asignación mensual de los miembros del Congreso de la República se reajustará en dos punto sesenta y uno por ciento (2.61%)”

El senador Gustavo Bolívar afirmó que ahora lo que buscará es disminuir el ausentismo, pues con el paso por sesión, los congresistas que asistan regularmente obtendrán el pago por plenaria y por comisión. De acuerdo con el miembro del Pacto Histórico, este proyecto permitirá, en pocas palabras que el que asiste ”factura, quien no, no”.

“Salario de Congresistas quedó en $35′316.133. Sigue creciendo la brecha. Presentaré de nuevo proyecto de Pago por Sesión: 2 salarios X plenaria y 1 salario X comisión. Quien va factura, quien no, no. Sea este o el de rebaja a 25 salarios pero lo vamos a lograr”, aseguró Gustavo Bolívar en su cuenta de Twitter.

Este proyecto ha sido encabezado por Gustavo Bolívar desde hace varios años, pues en 2019 lo dio a conocer y en ese entonces señalaba que, “varios ya me increparon en el Congreso por propuesta de Pago por Sesión. Les dije: si vienen a trabajar qué les preocupa? Pueden ganar hasta 25 millones. Que se preocupen los vagos q nunca van. Esos q lloran nunca se compadecen de los q ganan un mínimo”.

Para el 2021 el proyecto del senador no fue discutido en el Congreso de la República, por lo que eventualmente se terminó hundiendo. Hace algunas semanas Bolívar afirmó que, “no creen que esto ya paso en 2018? Lean esto: “36 de los 38 miembros de la Comisión 1a se declararon impedidos” y hundieron la rebaja salarial. He intentado por todo lado. Pago por sesión, rebaja de gastos de representación y nada. No queremos fallar. No habrá otra oportunidad”.

Pese a los múltiples intentos por parte de Bolívar, volverá nuevamente a presentar el pago por sesión, teniendo en cuenta que en esta ocasión, el Pacto Histórico se convirtió en una de las fuerzas políticas más importantes de Colombia y en los comicios electorales legislativos se hicieron con varios escaños en el Congreso.

