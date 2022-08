Cinco sitios que deben hacer parte de la ruta del vinilo para cualquier melómano en Bogotá

Fotografía donde se muestran varios discos de vinilo expuestos para la venta. EFE/Emilio J. López

Con la irrupción de la pandemia por el Covid-19, la nostalgia de muchos por aquello que a la fuerza tuvieron que dejar de hacer, como ir a las tiendas de discos, hizo que se aumentaran las ventas de vinilos en varios países del mundo.

Nunca será lo mismo ir a estos lugares y encontrar la música que nos gusta, recorrer los estantes y sentir que hallamos eso que durante tanto tiempo estábamos buscando, que simplemente acceder a las apps en nuestros teléfonos y reproducir un tema.

Si bien hay cierto romanticismo en la práctica y para muchos no es lo más ‘cool’, hay gente que aún busca vivir esa clase de experiencias y llenarse de discos hasta más no poder. En Colombia, particularmente, la pandemia le permitió a algunos de los espacios más clásicos despegar y conectarse con nuevos clientes, haciendo uso de la tecnología. Y es que con todo esto de las cuarentenas, no había otra manera de llegarle a la gente.

Pero ese no fue el caso de todas las tiendas de discos. Varias de las que estábamos habituados a encontrar, y que funcionaban más como anticuarios en el centro de Bogotá, tuvieron que decir adiós. Por suerte, no fueron muchas.

Esto nos hace pensar en que con la pandemia aún en curso, hay más de un melómano en la ciudad que ha tenido que mudarse a la virtualidad para conseguir sus discos.

En Instagram, por ejemplo, las ventas de vinilos se han potenciado considerablemente. Ya muchos prefieren simplemente preguntar por un vinilo en una de estas cuentas que comercializan discos y hacer un pago desde el mismo teléfono. Es práctico, sencillo y rápido.

Quizá el caso más exitoso sea el de ‘Otro que vende discos’, que aprovechó la coyuntura para impulsarse y hoy, incluso, le sirve de proveedor a varios de los espacios convencionales.

Junto a esta cuenta destacan, solo por mencionar algunas, las de @elsitiodelvinilo, @cafe_vinilo, @libreriaharlem, que se especializa en jazz y blues, y @discoscosmos, que es uno de los casos de tienda clásica que adoptó la virtualidad.

En este orden de ideas, pensando en aquellos que aún disfrutan de visitar los espacios físicos y recorrer los estantes en busca de discos, en Infobae hemos trazado una ruta del vinilo con cinco sitios que todo melómano debería conocer, entre los muchos que hay:

Zapatería - Discos Cosmos (Calle 17 # 8 - 42)

Sí, es una zapatería, pero también es uno de los sitios con la colección más grande de vinilos en Bogotá. Hay tanto nuevos como usados, pero abundan más los de segunda. Discos Cosmos, que inició Elkin Giraldo Giraldo en la década de los 80, cuando entró a trabajar en los almacenes Cosmos de los hermanos Ortíz, se encuentra ubicada en el centro de la ciudad. Es el sitio ideal para quienes no tengan mucho presupuesto. Y su cuenta de Instagram no es apta para adictos a las compras, pues sus combos de 4 x 2 suelen dejar a más de uno con el bolsillo ajustado.





La Roma Records (Transv. 17a Bis # 36 - 21)

En un garaje en Teusaquillo, este sitio es perfecto para escuchar las bandas emergentes de la capital colombiana. Se ha consolidado como un rincón esencial para los amantes del vinilo que quieren dar con artistas poco comerciales. Hay discos viejos y nuevos, y después de haber entrado la primera vez, lo menos que se va a querer es salir. Sitio obligado para melómanos curiosos, tanto esta sede como la que está en Ciudad de México.





Casa Santo & Seña (Cra. 4 # 54A - 10)

Tan fieles son a lo independiente que se resisten a funcionar alrededor de las dinámicas comerciales. Además de discos, venden libros. Son la casa de Rey Naranjo Editores, por lo que cuentan con una gran selección de sus publicaciones. En ella nunca se encontrará una sola referencia a grandes sellos comerciales. Todo lo que ofrecen pertenece a la escena underground. Y si de curaduría se trata, lo que traen importado es oro puro.





RPM Records (Cra. 14 # 83 - 04)

Esta es una de las tiendas de discos más reconocidas de la ciudad. No solo venden discos, venden todo lo que tiene que ver con música y se presta como espacio para nuevos artistas y consagrados con sus Sesiones RPM. Hay jornadas específicas para coleccionistas, en las que los melómanos se reúnen a compartir las joyas musicales que conservan.

Si uno busca una tienda de discos con corte gringo y que además tenga el aire de un sello discográfico, este es el lugar indicado.





Tango Discos (Cra. 15 # 88 - 63)

Hay tres sedes en la ciudad, pero la que más promete a los coleccionistas es la que queda en la calle 88, esa que tiene a la entrada una figura de Tin Tin. Además de vender discos, Tango ofrece películas y libros, así como equipos de sonido, tornamesas y demás elementos del mundo musical.

Si alguien quiere tener una conversación con un vendedor clásico de discos, entrar aquí puede ser la mejor opción. O si hay melómanos que disfrutan de la privacidad, el salón del fondo es ideal. En Tango, además de buena selección, hay una excelente atención.





