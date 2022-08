Agmeth Escaf reconoció que estaba en la quiebra antes de lanzarse al ruedo político

Agmeth Escaf. (Colprensa - Álvaro Tavera )

Agmeth Escaf es destacado en la memoria de los colombianos por su trabajo frente a las cámaras, con 49 años de edad tiene la capacidad de asegurar que ha pasado buena parte de su vida adulta como actor y presentador. Labores que, según señala, dejó de realizar con la misma frecuencia desde momentos de pandemia. Bajo un momento de inactividad en su vida fue contactado en dos momentos para que hiciera parte de la lista cerrada de la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico.

El barranquillero reveló en una entrevista concedida al programa La Tele Letal que, a pesar de que no pensó en algún momento hacer parte de la vida política de Colombia, las situaciones que surgieron producto de la pandemia del Covid-19 le condujeron a tomar esta decisión.

El actor dio a conocer que estaba pasando por una difícil situación financiera, pues si bien tenía sus negocios comerciales, según explicó, estos no estarían funcionando del todo bien.

“Yo estaba en mi crisis de quiebra porque llegó la pandemia, tenía la cabeza frita y los negocios en el piso”, declaró el presentador al medio citado.

El ahora congresista dejó en claro que sus negocios en Barranquilla no eran el foco de sus pensamientos, que tendría otras preocupaciones que no estarían saciando ni sus anhelos ni sus ingresos económicos.

“Tenía mi barcito y mi restaurante en Barranquilla, y no tenía en mente nada de eso”, expresó Agmeth Escaf.

Bajo estas circunstancias es que recibe el contacto de dos integrantes de la familia Petro para que se uniera a la colectividad del Pacto Histórico en el Atlántico. Sin embargo, y en un principio, el actor no se vio del todo interesado en la propuesta.

“La primera vez, Nicolás (Petro) me llamó para proponerme que fuera representante a la Cámara”, contó el congresista.

Pese a esta iniciativa del partido que cuenta con las mayorías del congreso, no le llamó la atención la oportunidad. Pero finalmente, sería un tema que no solo es de su interés, sino que marca la afinidad y empatía que puede tener con los colombianos en general el que lo llevó a tomar la decisión de lanzarse al ruedo de la política, la demanda laboral que le ganó a Caracol Televisión por las condiciones laborales que tenía.

“Luego, Gustavo vuelve y me comenta. Me preguntó si yo estaba satisfecho con lo que había logrado con mi lucha laboral y ahí me picó, el ‘man’ sabe”, relató el congresista Escaf en medio de la entrevista con el medio citado.

Frente a este segundo ofrecimiento reconoce que estuvo tentado desde un principio, aunque le argumentó al presidente Gustavo Petro que todavía le haría falta experiencia para adentrarse en el mundo de la política, a lo que, según recuerda el presentador, el mandatario le respondió que este era un buen momento. Así fue como aceptó hacer parte de la lista cerrada de la Cámara de Representantes del Atlántico por el Pacto Histórico.

Agmeth Escaf demandó a la compañía de televisión por las condiciones laborales que tenía y los derechos laborales de los que no gozaba durante el tiempo que fue presentador en el programa Día a Día bajo la modalidad de contrato por prestación de servicios.

El requerimiento judicial que inició en 2012 y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia profirió dos sentencias antes de ratificar la decisión final, en 2014 y 2015 la alta corte falló a favor del presentador, pero solo fue hasta 2019 que se dio la ratificación final que reconoció los derechos vulnerados al presentador durante sus seis años de labores para el canal televisivo.





SEGUIR LEYENDO: