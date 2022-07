Alcaldía intervendrá los puntos más críticos de espacio público en Bogotá

En Bogotá se van a intervenir los puntos más críticos de espacio público

Como parte del inicio de las actividades programadas durante el mes de espacio público, hoy se realizó en la Ciudad Capital de Colombia una Canalatón en cinco localidades de Bogotá, en las que se intervinieron, limpiaron y recuperaron cerca de 30 mil metros cuadrados de espacio público que son propiedad de todos los ciudadanos.

“Vamos a realizar más de 200 actividades de recuperación del espacio público en agosto, como limpiatones, llantatones, recuperación de humedales y el próximo 6 de agosto, invitamos a todos los bogotanos a participar en la gran Limpiatón por Bogotá, donde intervendremos los puntos más críticos de las 20 localidades de Bogotá”, afirmó Felipe Jiménez, secretario de Gobierno de Bogotá.

Estas actividades, que se realizarán durante agosto, según indicó el secretario de Gobierno de Bogotá, serán acompañadas por todas las entidades distritales, promoviendo la cultura de limpieza, embellecimiento de las calles, parques y espacios públicos, “así Juntos Cuidamos Bogotá”, enfatizó Jiménez.

”Tenemos bastantes problemática es que aquí la mayoría de gente ya no ha vuelto porque los dueños de mascotas no recogen sus desechos y porque el parque ha sido prácticamente abandonado. No podan, no limpian, se inunda cuando llueve y todo eso genera que no nos sintamos seguros en él. Para un futuro sería muy bonito que el parque fuera limpiecito, la gente viniera sin miedo, que los niños pudieran cruzar sin riesgos, porque este parque bien arreglado es hermoso”, manifestó Araceli Cuéllar, habitante de la comunidad, durante la jornada de recuperación del espacio público.

En este contexto, la Defensoría del Espacio Público adelantó durante dos meses encuentros con más de 100 vecinos de la comunidad, en los que se identificaron estas problemáticas y se planearon las posibles soluciones para que todos volvieran a disfrutar de estos lugares.

Es así como en el Día del Espacio Público se logró la revitalización del parque, una bahía de parqueaderos y cuatro pasos peatonales, lo que supone más de 7 mil metros cuadrados de espacio público.

“El cuidado y protección de nuestros parques, senderos, alamedas y andenes debemos hacerlo en equipo, por eso fue muy grato para la Defensoría escuchar y aprender de la comunidad del barrio La Asunción, que nos contó cómo se imaginaba que debían ser estos entornos para que todos pudieran disfrutar de ellos.

En el Día del Espacio Público, no solo logramos revitalizar los espacios, sino que logramos que una comunidad se apropiara más de sus entornos y eso garantiza que estos se conviertan y se mantengan como #UnLugarComoEIHogar”, indicó Alejandra Rodríguez directora del DADEP.

Entre las intervenciones que se realizaron para el embellecimiento de los entornos, hubo actividades de limpieza, pintura, siembra y poda de árboles y demarcación de los pasos peatonales.

“Este parque de la localidad es muy importante para todas las personas que venimos o pasamos por acá, por su ambiente, por el trinar de los pájaros, y su vegetación. Por eso, verlo así de activo, Ileno de colores y con la gente volviendo a él, me hace estar segura de que lograremos mantenerlo siempre en muy buen estado”, dijo Liliana López, habitante de la comunidad.

Con el desarrollo de estas actividades en el barrio la Asunción se da inicio actividades del Mes del Espacio Público, que durante agosto trabajará de la mano de la ciudadanía para la recuperación de los espacios públicos de Bogotá y para ser una ciudad que “siente de una manera diferente redescubriendo los entornos a través de la vista, tacto, gusto, olfato y oído”, enfatizaron las autoridades.

