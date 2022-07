El comentario que hizo llorar a Aida Victoria Merlano

Foto: Instagram @aidavictoriam

A través de sus redes sociales, Aida Victoria Merlano, conmovida, y entre lágrimas, habló de la inconformidad que siente por los comentarios que se hacen de ella en los principales medios de comunicación del país. Según comentó, en un video publicado en la tarde del pasado 26 de julio, lo primero que vio al entrar al buscador de Google fue una nota en la que se referían a ella y a su pareja con la expresión de ‘asco’. Según dijo, son en total 17 los artículos que, durante dos años y medio, se ha dedicado a hacer un portal informativo en particular en contra de ella.

‘Superaron a Camilo y Evaluna: la cochinada de Aida Victoria Merlano y su novio’, dice el primer titular que menciona Aida seguido de otros varios: ‘El desespero de Aida Victoria Merlano por ser famosa’, ‘El desastroso debut de Aida Victoria Merlano como presentadora de televisión’, entre otros referentes a su discusión previa con la cantante colombiana Marbelle y la relación que tiene con su madre, Aida Merlano.

En medio de las lágrimas, aseguró que estos comentarios la han afectado desde hace más de dos años y que le parece imposible que aquel medio de comunicación que tanto la ataca no pueda reconocer las ‘cosas buenas’ que ha hecho durante esa misma cantidad de tiempo. Aseguró, incluso, que como consecuencia de esos artículos ha terminado en terapia psicológica.

“Dos años llevan en estas, y desde 2019, que se pasaron tres barrios con un titular y me mandaron para terapia. Yo sencillamente no los leo, yo no creo que en dos años y medio no haya hecho una cosa buena que merezca ser expuesta. Pero en todo caso, este video es para recordarles a los medios de comunicación que detrás de sus noticias hay seres humanos (...) Y así hay 17 artículos donde me tratan de que tengo ínfulas de diva, que soy una cochina ”, destacó la influenciadora al mismo tiempo en el que advirtió que sus abogados ya están al tanto y están trabajando para tomar acciones en contra del medio de comunicación.

Foto: Instagram @aidavictoriam

“Se lucra de tratarme de la peor manera”, puntualizó. Merlano acompañó el mensaje con un mensaje escrito que dice: “Siempre dicen: ‘¿Qué harían los influencers por un like?’, pero hoy yo me pregunto: ¿Hasta dónde van a llegar los medios por un clic? Llevo dos años y medio aguantando que un medio se lucra de tratarme de la peor manera, así que esto es para crear conciencia, pero de las acciones legales ya se están encargando mis abogados”.

Merlano es una de las personalidades que más comparte su vida personal en redes sociales. Recientemente, habló de cuáles son las ‘cinco cosas más tontas’ que la sacan de quicio. “Tengo un problema con la gente que va pa’ arriba y cuando pide el ascensor hunde la flechita que va pa’ abajo”; puesto que “¡hay una discrepancia entre lo que tú quieres y cómo lo ejecutas!”.

Como segundo lugar, la barranquillera resaltó: “Me irrita la gente que no usa signos de interrogación”, en vista de que esto podría darse para malas interpretaciones: “Hay una gran diferencia entre preguntar y afirmar”, también destacó sobre este punto.

Por otro lado, Merlano también se siente molesta ante llamadas casuales, ya que para este tipo de conversaciones se podrían usar otros medios como WhatsApp. “Estas personas que te llaman a preguntar cómo estás, que hay de tu vida... los odio, es que si puedes mandar un WhatsApp preguntándome cómo estoy ¿pa’ qué me llamas?, ¿pa qué? ¡llamada es cuando es urgente! no me llames”, expresó respecto de este tema.





