Supersociedades vuelve a suspender sus procesos por ataque cibernético

Superintendencias

La Superintendencia de Sociedades de Colombia (Supersociedades) está sin plataformas tecnológicas desde el pasado 24 de junio, cuando anunció que su equipo de tecnología había detectado problemas que “impedían la prestación de los servicios a plenitud, restringiendo la capacidad de atender las diferentes actividades de manera óptima”. Por ello, haría un mantenimiento de estos durante cuatro días y suspendió los términos de sus procesos por el mismo tiempo.

Entonces, quedaron en pausa los procedimientos mercantiles y los de insolvencia e intervención. También quedaron suspendidos los términos para trámites y procedimientos administrativos y disciplinarios del ente regulador en Bogotá y todas las intendencias.

El 28 de junio, cuando se terminó ese plazo, la Supersociedades anunció en una nueva resolución que esa ventana de mantenimiento se abrió por “un incidente extraordinario en los sistemas informáticos de la entidad, hecho imprevisto que imposibilitó la prestación de los servicios de la misma”. Según supo la revista Forbes Colombia, se trató de un intento de ataque cibernético cuyo perpetrador no pudo extraer ningún tipo de información sensible.

Por ello, tuvieron que iniciar una fase de mantenimiento correctivo extraordinario de sus sistemas y volvieron a suspender sus términos hasta este martes 5 de julio. La segunda fecha llegó y la Supersociedades tuvo que emitir una nueva resolución sobre el incidente tecnológico.

El documento dice que están trabajando en dicho mantenimiento correctivo extraordinario, que se debe ejecutar “de manera sincronizada, realizando una activación paulatina que requiere de pruebas de uso que garanticen el correcto funcionamiento de los sistemas”.

No obstante, el ente regulador no ha podido terminar las pruebas y “los sistemas informáticos de la entidad no se encuentran disponibles para la prestación de los servicios a cargo de la misma”. Entonces, se vio en la necesidad de extender por cinco días más la suspensión de los términos, hasta el 10 de julio.

Quienes necesiten radicar documentos sobre cualquier proceso con la Supersociedades durante estos días de suspensión tendrán que hacerlo en persona, en las sedes disponibles en cada municipio. Las oficinas de esta entidad funcionan de lunes a viernes de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Es necesario llevar el documento original y la copia.

Cayeron a más de la mitad los fraudes cibernéticos en Colombia

Un informe reciente de la compañía TransUnión pudo evidenciar que los delitos cibernéticos, relacionados con fraudes, en su mayoría económicos, disminuyeron más de la mitad: la baja fue del 80 %.

Esta es la disminución más significativa del año, pues en el primer trimestre de este 2022 fue de un 56,4 %, por lo que este segundo trimestre fue —hasta ahora— el mejor indicador en cuanto a seguridad informática.

Pero hubo un incremento que afectó otros aplicativos y plataformas, como el de las comunicaciones o referente a las citas pactadas en línea, pues el indicador fue del 57,7 % en este trimestre. Lo que tiene que ver con aplicativos logísticos experimentaron un 32,2 % más de ataques en sus componentes virtuales en este segundo trimestre del año.

El 29 por ciento afirmó haber sido víctima de fraude digital en los últimos 3 meses, frente al 32 % del trimestre anterior en Colombia.

En el mismo estudio se observó que la tasa de sospecha de fraude en periodos anuales disminuyó en todo el mundo en 2022, principalmente en sectores como los servicios financieros, las telecomunicaciones y el comercio minorista. El análisis también pudo evidenciar que, en el mundo, el comportamiento en cuanto a fraudes cibernéticos, fue del 22,6 % este 2022.

