Polémica por trino del embajador de Alemania en Bogotá, Peter Ptassek: “Colombia descubrió hace poco a los y las nadies”

En medio de la coyuntura del país, que ha sido enmarcada en las pasadas elecciones colombianas en las que resultó electo Gustavo Petro como nuevo jefe de Estado y Francia Márquez, como nueva vicepresidenta, la comunidad internacional se ha pronunciado, y resaltado el viraje a la izquierda del país; uno de los que ha hablado de ello ha sido el embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek.

Recientemente en un trino, el embajador alemán se refirió nuevamente - esta vez indirectamente- a la nueva vicepresidenta electa, Francia Márquez y a una de las palabras que más suele emplear, las y los “nadies”, que hace referencia a la población menos favorecida de la geografía nacional y a la cual ella quiere representar.

El embajador alemán se refirió a que en Colombia -en las zonas metropolitanas- se ha descubierto a “los y las nadies”, y que Alemania siempre ha estado al lado de esta población, sobre todo en su país, donde gran parte del tejido laboral proviene de este grupo.

“Colombia descubrió hace poco a l@s nadies, dueños de poco, hij@s de familias anónimas. Con orgullo les digo que Alemania lleva desde hace mucho con nadies: casi todo el gobierno, periodistas y diplomáticos son hij@s de nadies, hechos a pulso, son parte importante del talento de Alemania”, señaló el embajador.

Aunque el mensaje no sentó muy bien para algunos ciberusuarios, que no ven viable la comparativa del embajador, ya que Alemania es una de las primeras y más grandes economías de Europa, y su nivel de vida no es comparado con el de Colombia.

“No jodas, Peter, es muy distinto vivir en un país con una renta percapita y una red de protección social como la de , que ser nadie” en Colombia. Y eso, sabes bien, se debe al peso colonial. Que a los tuyos les hayan quitado sus terrenitos en África no los hace menos cómplices”, “Los nadies aquí mueren de hambre en una sociedad sin oportunidades.”, “Ni comparación un nadie alemán con uno latinoamericano” y Admirado @alemEmbajador : usted lo ha dicho. Los nadies de Alemania son los que el Estado les abre caminos de esperanza; los nadies de Colombia son los que el Estado les cierra todos los caminos”, entro otros, son los comentarios que se leen en el tuit del embajador.

Además del episodio de los huevos, en el que Francia Márquez había afirmado equivocadamente que este producto se exportaba desde Alemania y en el que el embajador de ese país bromeó sobre el asunto diciendo: “Muchas gracias a @FranciaMarquezM por aclarar que Colombia no importa huevos de Alemania. Nosotros importamos por ejemplo, el buen café colombiano y sus deliciosas frutas y exportamos muchos productos industriales que ayudan a construir al país. Pero huevos? Tal vez los de pascua”, en un tuit días después de las elecciones habló sobre la incitación al odio en los comicios podría ser peligroso y llamó a los ciudadanos a decir que eso era cosa del “pasado”:

“Incitar al odio en fase preelectoral puede ser (peligrosamente) instrumental, no tiene justificación, pero es explicable. Odio poselectoral sería otra cosa, como si alguien no se hubiera enterado que no da resultado. Muy llamativo que cambió su actitud: El odio es del pasado”, explicó el embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek.

