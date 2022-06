Hernán Darío Herrera, técnico del Nacional, se refirió al partido de este miércoles contra el Tolima: “Ellos son fuertes, nosotros también”

El técnico de Atlético Nacional se refirió al primer partido de la gran final de la Liga BetPlay. Foto: Atlético Nacional.

Este miércoles 22 de junio a las 8:00 p.m. se llevará a cabo el primer partido de la gran final de la Liga BetPlay I-2022 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Atlético Nacional tendrá el objetivo de hacer respetar su casa frente al Deportes Tolima y su objetivo es poder ampliar la diferencia en el marcador para poder llegar a Ibagué con un poco más de tranquilidad. Sin duda alguna es un partidazo por la buena campaña que mostraron los dos equipos en la fase del todos contra todos y en los cuadrangulares.

Atlético Nacional llegó a la gran final tras clasificar en la tercera posición en la fase del todos contra todos. El equipo de Hernán Darío Herrera sumó 36 puntos, ganó 10 partidos, empató seis y cayó en cuatro ocasiones, marcó 26 goles y recibió 15. En el grupo A de los cuadrangulares ganó tres partidos y empató tres, terminando en la primera posición de la clasificación con 12 puntos, dejando en el camino a Junior (8 Pts.), Millonarios (6 Pts.) y Atlético Bucaramanga (6 Pts.).

Por otra parte el Deportes Tolima fue el segundo mejor equipo de la primera fase de la Liga Betplay. Sumó 40 puntos, ganó 12 partidos, empató cuatro y cayó en otros cuatro, anotó en total 29 goles en esta fase y recibió 14 tantos. En los cuadrangulares lograron cuatro victorias, un empate y cayeron en una sola ocasión. Superaron a Medellín (11 Pts.). La Equidad (9 Pts.) y a Envigado (1 Pt.)

También puede leer: Luis Fernando Suárez exaltó los estilos de juego de Tolima y Nacional antes de las finales de la Liga BetPlay I 2022

“Si Nacional me pagara por jugar bonito, pero ahora necesita es ganar.

El entrenador de Atlético Nacional elogió a su rival de cara a la gran final. Foto: VizzorImage / Donaldo Zuluaga

El entrenador de Atlético Nacional se refirió a la gran final que se disputará este miércoles 22 de junio y destacó el grupo que ha formado y le ha permitido llegar hasta estas instancias. “Cuando me entregaron el equipo todos me acogieron muy bien y ahí fuimos metiendo cosas, vi las condiciones que tenía. A Sebas (Gómez) lo acomodé en un puesto que quien no lo quisiera tener. Acomodé estructuras que a veces me daba resultado. Lo más importante es que todos están corriendo y lo importante es cómo le llegamos a ellos. Tengo un cuerpo técnico en el que somos amigos, todo es alegría. Todos están metidos en lo que ha sido una familia, siempre ha sido así la historia de Nacional”.

Y agregó, “tengo que estar alegre porque voy para una final y más con lo que vimos hoy con la hinchada de Nacional y también por lo que será mañana. Vamos a entrar con todo, uno viendo esa hinchada da motivos para hacer un buen partido ante un gran rival”.

El entrenador reiteró cuál es el objetivo del equipo en el Atanasio, “mañana necesitamos ganar porque estamos de local, con precaución, tampoco salir a ‘la berraca’ vamos con cuidado porque es un rival complicado. Tengo casi todo el equipo disponible, solo Palacio expulsado, de resto todos concentrados”.

Esto le puede interesar: Tolima vs. Nacional: el historial desde la final del 2018 no es alentador para los verdes

Sobre el Deportes Tolima, Herrera elogió a su rival y aseguró que, “es un gran equipo, muy difícil. Hernán conoce su equipo y lo sabe manejar muy bien. Conoce sus fortalezas, yo también lo conozco. Hemos trabajado para contrarrestar lo que ellos tienen, porque son muy fuertes en ofensiva y defensiva”. Sobre el entrenador Hernán Torres señaló que lo ha enfrentado, “en varias ocasiones y no ha cambiado. Como arquero era un líder, hablaba, gritaba, decía de todo. Ahora uno lo ve igual con la misma personalidad y no ha cambiado mucho”.

Por último fue claro sobre algunos comentarios que hacen con respecto al estilo de juego del club, por lo que fue contundente al afirmar que, “estamos en una final, como se ganan las finales, se ganan. Si Nacional me pagara por jugar bonito, pero ahora necesita es ganar. Vimos la Champions, el otro era superior pero gano el Real. Yo quiero ser como el Real, ganar el título. Volver a la historia de Nacional y ya para el ADN después se dará. No me van a decir que Nacional jugó bonito y perdió. Yo quiero levantar la Copa”.

SEGUIR LEYENDO: