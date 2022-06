Agarrón entre el periodista Hernán Orjuela y el activista Beto Coral por votaciones en Miami

Hernán Orjuela, quien fue por casi una década el presentador del emblemático programa 'Sábados Felices', afirmó que en el programa ocurrieron situaciones penosas que dan cuenta de malas prácticas en la dirección del mismo. Foto: Colprensa

El pasado 13 de junio se dio el inicio de las votaciones para la segunda vuelta presidencial en el exterior, para que los colombianos que residen fuera del país puedan ejercer su derecho al voto en los comicios.

Este miércoles la Cancillería informó que en lo corrido de la semana 50.482 connacionales se han dirigido a las urnas.

Uno de ellos fue el presentador colombiano, Hernán Orjuela, que actualmente se encuentra radicado en Miami, Estados Unidos, compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales que ya sufragó en su puesto de votación.

Sin embargo, esta acción la cuestionó el influenciador Beto Coral, reconocido seguidor del candidato Gustavo Petro y del Pacto Histórico. Según el periodista fue intimidado por Coral, pues aseguró que le tomó una fotografía mientras estaba votando.

“Hoy he sido ‘atacado’ por un señor de apellido Coral por esta red, luego de él haberme tomado una foto saludando al cónsul de Miami en Colombia mientras yo ejercía el derecho al voto. Que vergüenza que haya personas intoxicadas en su propio odio y soberbia”, se lee en el perfilde Twitter del presentador.

Periodista Hernán Orjuela denuncia a Beto Coral. Foto: Twitter @hernanorjuela

Las declaraciones del presentador se dieron luego de que Beto publicara un video en sus redes sociales al cónsul de Miami. Sin tener certeza de los acompañantes, afirmó que estaban reunidas varias personas en un establecimiento, miembros de la campaña del candidato de Liga de Gobernantes Anticorrupción.

“Un cónsul que es el encargado de velar por la transparencia de las elecciones en Miami, reunido con la campaña de Rodolfo que hace proselitismo al frente de las mismas instalaciones, constriñendo a los electores, y ¿resulta que no hay nada malo en este video?”, señaló Coral.

En otra publicación en sus redes sociales, Orjuela por medio de un video explicó desde su lugar de votación por qué desde temprano cumplió con su derecho al voto con el siguiente mensaje, “Beto Coral, el odio y la soberbia te van a acabar. Ojalá algún día tengas un poco de sensatez y dejes tanto rencor con los que no están en tu ‘línea’ política”.

Beto Coral en las elecciones legislativas

No es la primera vez que sucede con Beto el inconveniente. En las pasadas elecciones legislativas denunció un acto de intolerancia política en los comicios de algunos colombianos que asistieron a votar en Miami.

Con un trino adjuntó un video de prueba, Coral sostuvo que mientras estaba en el consulado, una mujer comenzó a lanzar ataques en contra de los petristas.

“Hacía veeduría por el consulado de Colombia en Miami y una señora me vio y dijo: ‘ojalá mataran a este petrista’. Me devolví y me respondió ‘qué rico que se muera’ y enfatizó: ‘Hay que matarlos porque son comunistas, son plagas y ratas’”, escribió Coral en su cuenta.

Durante el video se escucha cómo Beto pregunta a la señora si era capaz de matar gente, eso después de que afirmara que debían acabar con los petristas; “no, pero Petro sí acaba con todos”, le respondió la mujer.

SEGUIR LEYENDO: